Casación rechazó el planteo de Cristina Kirchner y sus hijos por el decomiso de bienes en la causa Vialidad
La decisión alcanza a 111 propiedades y activos vinculados a la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner, además de Lázaro Báez y otros condenados. Ahora solo queda la vía directa ante la Corte Suprema.
Resumen para apurados
- La Cámara de Casación rechazó hoy los recursos de Cristina Kirchner y sus hijos contra el decomiso de 111 bienes en la causa Vialidad por considerarlos inadmisibles.
- La defensa alegó que los bienes provenían de herencias, pero el tribunal ratificó que la transmisión gratuita no neutraliza la ejecución de activos vinculados a delitos.
- Tras este fallo de Casación, a la expresidenta y a sus hijos solo les queda recurrir mediante una queja directa ante la Corte Suprema para intentar frenar el decomiso.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, contra el decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad.
La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, quienes consideraron “inadmisibles” los planteos de las defensas. El decomiso alcanza un total de 111 bienes y activos valuados actualmente en $684.990.350.139,86.
Entre las propiedades incluidas figuran inmuebles de la expresidenta, de sus hijos y también del empresario Lázaro Báez, condenado en el mismo expediente.
Con este fallo, a Cristina Kirchner solo le queda recurrir mediante una queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar frenar la medida.
En la resolución, a la que accedió y publicó TN, los magistrados sostuvieron que los recursos “no resultan atendibles para sustentar la habilitación del remedio extraordinario pretendido”.
Además, remarcaron que “el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”.
Los jueces también señalaron que las defensas no lograron demostrar “defectos graves” que invalidaran el fallo previo y sostuvieron que la sentencia recurrida “constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa”.
Desde el inicio del expediente, los abogados de Cristina Kirchner y de sus hijos habían cuestionado el decomiso de distintos bienes al argumentar que muchos de ellos provenían de la herencia de Néstor Kirchner o habían sido cedidos en 2016.
También afirmaron que algunas propiedades fueron adquiridas antes del período investigado y sostuvieron que no existía un vínculo directo entre esos activos y el presunto origen ilícito de los fondos.
En paralelo, las defensas de Báez y de otros condenados plantearon que no había suficiente fundamentación sobre la relación entre los bienes decomisados y las maniobras investigadas.
Todos esos argumentos fueron rechazados por Casación, que avaló los criterios utilizados por el Tribunal Oral Federal 2 para identificar el patrimonio alcanzado por la medida.
Según los magistrados, debido a la “fungibilidad del dinero” y a la posibilidad de mezclar fondos lícitos e ilícitos, alcanza con demostrar una “coincidencia temporal y una vinculación económica razonable” entre el crecimiento patrimonial y la maniobra delictiva investigada.
Además, remarcaron que “la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si estos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”.
El juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial y se manifestó a favor de habilitar los recursos extraordinarios respecto de los bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner.
La medida forma parte de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Actualmente, la exmandataria cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica en su departamento de San José 1111.
Los bienes alcanzados por el decomiso
Entre los activos más importantes incluidos en el expediente aparecen numerosas propiedades en El Calafate y Río Gallegos.
Uno de los terrenos señalados está ubicado sobre la avenida 17 de Octubre al 800, en El Calafate, y tiene una superficie de 6.001,64 metros cuadrados. Fue adquirido en 2007.
En la misma zona también figuran otros lotes de gran extensión incorporados ese año, entre ellos uno de 44.106 metros cuadrados y otro de 87.046.
La lista incluye además el complejo hotelero Los Sauces Casa Patagónica, uno de los bienes más emblemáticos vinculados a la familia Kirchner.
El establecimiento está emplazado sobre tres terrenos. Uno pertenece a la firma Los Sauces SA y allí se levanta la denominada “Casona”. Los otros dos predios integran un condominio compartido por Máximo y Florencia Kirchner.
Otro de los bienes destacados es un terreno de 16.189 metros cuadrados adquirido en 2008, donde posteriormente se construyó el hotel Las Dunas.
En Río Gallegos, el decomiso alcanza departamentos construidos por Lázaro Báez y relacionados con la inmobiliaria de los Kirchner.
Entre ellos sobresale el complejo ubicado en Mitre 535, compuesto por once unidades adquiridas por Néstor Kirchner el 10 de abril de 2007 mediante un fideicomiso.
También aparecen otras 10 unidades sobre Mitre al 500, que luego fueron cedidas a Máximo y Florencia Kirchner.
A esas propiedades se suman inmuebles ubicados en 25 de Mayo 255 y en avenida Presidente Néstor Kirchner 490, ambos en la capital santacruceña.
El listado se completa con otros terrenos adquiridos en El Calafate entre fines de 2007 y comienzos de 2008.
El fallo también alcanza bienes de empresas vinculadas a Báez, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Los Calzo y Del Curto.
Según se indicó, esos activos podrían ser ejecutados si los bienes principales no alcanzan para cubrir el monto total fijado por la Justicia.