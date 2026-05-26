Política

A 23 años de la asunción presidencial de Kirchner: La Cámpora se movilizó y Cristina salió al balcón

Durante toda la jornada, los militantes poblaron la esquina del departamento de la también ex vicepresidenta, decorando el mobiliario urbano con banderas atadas a los postes de alumbrado público.

Cristina Kirchner.
Cristina Kirchner.
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámpora se movilizó en Constitución para respaldar a Cristina Kirchner y conmemorar la asunción de Néstor Kirchner frente al domicilio donde ella cumple su condena.
  • El acto ocurrió frente al hogar de la exvicepresidenta, quien cumple prisión domiciliaria. Durante la jornada, Kirchner saludó desde su balcón y cantó el Himno con militantes.
  • Máximo Kirchner usó la fecha para exigir la libertad de su madre, lo que reafirma la estrategia de presión política del kirchnerismo ante la situación judicial de su líder.
Resumen generado con IA

La Cámpora realizó ayer una fuerte manifestación en el barrio porteño de Constitución, en la puerta del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner para respaldarla. En el lugar donde la ex mandataria cumple su condena a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, los seguidores celebraron el aniversario número 23 de la asunción presidencial de Néstor Kirchner.

Durante toda la jornada, los militantes poblaron la esquina del departamento de la también ex vicepresidenta, decorando el mobiliario urbano con banderas atadas a los postes de alumbrado público. El momento de mayor emotividad para los presentes ocurrió pasadas las 16, cuando la propia Cristina se asomó al balcón para saludar a la multitud y entonó las estrofas del Himno Nacional junto a ellos. Según informó la organización a través de un comunicado oficial, las horas transcurrieron en un clima de encuentro y participación popular que incluyó música, diversas intervenciones culturales y el reparto de chocolatada caliente entre los vecinos, dirigentes y familias que se acercaron con insignias argentinas.

Se armó un revuelo en las redes por un video que muestra a Cristina Kirchner en la calle y sin custodia policial

Se armó un revuelo en las redes por un video que muestra a Cristina Kirchner en la calle y sin custodia policial

Máximo Kirchner

El componente político de la fecha estuvo marcado por las declaraciones de Máximo Kirchner, diputado nacional y jefe de La Cámpora, quien se expresó a través de sus redes sociales para recordar la llegada de su padre al poder y exigir de forma directa la libertad de su madre. En su mensaje, el legislador calificó la asunción de 2003 como “un rayo” que irrumpió para desterrar la desesperanza y sembrar el alma de quienes necesitaban volver a pelearla. “Abrazó el dolor de millones de personas, lo hizo propio y lo transformó en una fuerza imparable que trajo a la Argentina los buenos tiempos que ya nadie recordaba y hoy tanto se extrañan”, sentenció el dirigente camporista en su publicación.

Temas Cristina Fernández de KirchnerLa Cámpora
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
A partir de esta edad hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa
1

A partir de esta edad hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa

El Papa presentó su primera encíclica este 25 de mayo
2

El Papa presentó su primera encíclica este 25 de mayo

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol
3

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

4

Cartas de lectores: 25 de Mayo: Patria y libertad

5

Cartas de lectores: 25 de Mayo, la familia, la patria

Más Noticias
Llega Uber Mujeres a Tucumán: más opciones para las usuarias en la app

Llega Uber Mujeres a Tucumán: más opciones para las usuarias en la app

A partir de esta edad hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa

A partir de esta edad hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa

Feriado celeste y blanco por el 25 de Mayo: qué servicios estarán disponibles y cuáles no

Feriado celeste y blanco por el 25 de Mayo: qué servicios estarán disponibles y cuáles no

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

China mandó un año al espacio a un astronauta

China mandó un año al espacio a un astronauta

Recuerdos fotográficos: “Apúrate despacio”, el “ex libris” de Juan Heller para la Corte

Recuerdos fotográficos: “Apúrate despacio”, el “ex libris” de Juan Heller para la Corte

Cuatro de cada 10 argentinos evalúa que su situación económica es mala

Cuatro de cada 10 argentinos evalúa que su situación económica es mala

¿Qué buscan hoy los trabajadores en las empresas?: lo salarial no es lo único que los seduce

¿Qué buscan hoy los trabajadores en las empresas?: lo salarial no es lo único que los seduce

Comentarios