A 23 años de la asunción presidencial de Kirchner: La Cámpora se movilizó y Cristina salió al balcón

Resumen para apurados
- La Cámpora se movilizó en Constitución para respaldar a Cristina Kirchner y conmemorar la asunción de Néstor Kirchner frente al domicilio donde ella cumple su condena.
- El acto ocurrió frente al hogar de la exvicepresidenta, quien cumple prisión domiciliaria. Durante la jornada, Kirchner saludó desde su balcón y cantó el Himno con militantes.
- Máximo Kirchner usó la fecha para exigir la libertad de su madre, lo que reafirma la estrategia de presión política del kirchnerismo ante la situación judicial de su líder.
La Cámpora realizó ayer una fuerte manifestación en el barrio porteño de Constitución, en la puerta del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner para respaldarla. En el lugar donde la ex mandataria cumple su condena a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, los seguidores celebraron el aniversario número 23 de la asunción presidencial de Néstor Kirchner.
Durante toda la jornada, los militantes poblaron la esquina del departamento de la también ex vicepresidenta, decorando el mobiliario urbano con banderas atadas a los postes de alumbrado público. El momento de mayor emotividad para los presentes ocurrió pasadas las 16, cuando la propia Cristina se asomó al balcón para saludar a la multitud y entonó las estrofas del Himno Nacional junto a ellos. Según informó la organización a través de un comunicado oficial, las horas transcurrieron en un clima de encuentro y participación popular que incluyó música, diversas intervenciones culturales y el reparto de chocolatada caliente entre los vecinos, dirigentes y familias que se acercaron con insignias argentinas.
Máximo Kirchner
El componente político de la fecha estuvo marcado por las declaraciones de Máximo Kirchner, diputado nacional y jefe de La Cámpora, quien se expresó a través de sus redes sociales para recordar la llegada de su padre al poder y exigir de forma directa la libertad de su madre. En su mensaje, el legislador calificó la asunción de 2003 como “un rayo” que irrumpió para desterrar la desesperanza y sembrar el alma de quienes necesitaban volver a pelearla. “Abrazó el dolor de millones de personas, lo hizo propio y lo transformó en una fuerza imparable que trajo a la Argentina los buenos tiempos que ya nadie recordaba y hoy tanto se extrañan”, sentenció el dirigente camporista en su publicación.