A 23 años de la asunción presidencial de Kirchner: La Cámpora se movilizó y Cristina salió al balcón

Máximo Kirchner

El componente político de la fecha estuvo marcado por las declaraciones de Máximo Kirchner, diputado nacional y jefe de La Cámpora, quien se expresó a través de sus redes sociales para recordar la llegada de su padre al poder y exigir de forma directa la libertad de su madre. En su mensaje, el legislador calificó la asunción de 2003 como “un rayo” que irrumpió para desterrar la desesperanza y sembrar el alma de quienes necesitaban volver a pelearla. “Abrazó el dolor de millones de personas, lo hizo propio y lo transformó en una fuerza imparable que trajo a la Argentina los buenos tiempos que ya nadie recordaba y hoy tanto se extrañan”, sentenció el dirigente camporista en su publicación.