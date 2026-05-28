Finales formativas femeninas de básquet en Tucumán: días, horarios y partidos de las definiciones U11, U13, U15 y U17
Las jornadas se desarrollarán entre el sábado 30 y el domingo 31 de mayo en el estadio ubicado en Lavalle 560, donde se definirán las Copas de Oro y Plata de las distintas categorías formativas femeninas.
Resumen para apurados
- El básquet femenino de Tucumán definirá a sus campeonas formativas (U11 a U17) el 30 y 31 de mayo en el Club Independiente para consagrar los títulos de las Copas de Oro y Plata.
- Los partidos se dividirán en dos jornadas con entradas desde $3000. El sábado jugarán las categorías U13 y U17, mientras que el domingo se disputarán las finales de U11 y U15.
- Este evento deportivo busca impulsar el desarrollo y visibilidad del básquet femenino formativo en Tucumán, consolidando el semillero de jugadoras con gran proyección local.
El básquet femenino tucumano vivirá un fin de semana cargado de emoción con las finales formativas de las categorías Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles. Los encuentros se disputarán en el Club Independiente y reunirán a algunos de los equipos más destacados de la provincia.
Las jornadas se desarrollarán entre el sábado 30 y el domingo 31 de mayo en el estadio ubicado en Lavalle 560, donde se definirán las Copas de Oro y Plata de las distintas categorías formativas femeninas.
Finales femeninas U13 y U17: partidos del sábado 30 de mayo
La actividad comenzará el sábado con las definiciones de las categorías Infantiles (U13) y Juveniles (U17).
Infantiles (U13)
Copa de Plata – 17:00 horas
Nicolás Avellaneda vs Tucumán BB
Copa de Oro – 19:00 horas
Estudiantes vs Belgrano CyD
Juveniles (U17)
Copa de Oro – 21:00 horas
Redes Argentinas vs Belgrano CyD
Finales femeninas U11 y U15: programación del domingo 31 de mayo
El domingo continuará la acción con las categorías Mini (U11) y Cadetes (U15), también en el Club Independiente.
Mini (U11)
Copa de Oro – 16:00 horas
Belgrano CyD vs Asociación Mitre
Cadetes (U15)
Copa de Plata – 18:00 horas
Asociación Mitre vs Nicolás Avellaneda
Copa de Oro – 20:00 horas
Redes Argentinas vs Estudiantes
Entradas para las finales formativas femeninas
La organización informó los valores de las entradas para disfrutar de todas las definiciones del básquet femenino tucumano:
Entrada general: $5000
Menores de 10 a 17 años: $3000
Menores de 10 años: ingreso gratuito
Con una gran convocatoria esperada y la presencia de las mejores jugadoras formativas de la provincia, el evento promete dos jornadas intensas para seguir impulsando el crecimiento del básquet femenino en Tucumán.