DeportesBásquet

Finales formativas femeninas de básquet en Tucumán: días, horarios y partidos de las definiciones U11, U13, U15 y U17

Las jornadas se desarrollarán entre el sábado 30 y el domingo 31 de mayo en el estadio ubicado en Lavalle 560, donde se definirán las Copas de Oro y Plata de las distintas categorías formativas femeninas.

El básquet femenino tucumano vivirá un fin de semana cargado de emoción con las finales formativas
El básquet femenino tucumano vivirá un fin de semana cargado de emoción con las finales formativas imagen ilustrativa, generada con IA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El básquet femenino de Tucumán definirá a sus campeonas formativas (U11 a U17) el 30 y 31 de mayo en el Club Independiente para consagrar los títulos de las Copas de Oro y Plata.
  • Los partidos se dividirán en dos jornadas con entradas desde $3000. El sábado jugarán las categorías U13 y U17, mientras que el domingo se disputarán las finales de U11 y U15.
  • Este evento deportivo busca impulsar el desarrollo y visibilidad del básquet femenino formativo en Tucumán, consolidando el semillero de jugadoras con gran proyección local.
Resumen generado con IA

El básquet femenino tucumano vivirá un fin de semana cargado de emoción con las finales formativas de las categorías Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles. Los encuentros se disputarán en el Club Independiente y reunirán a algunos de los equipos más destacados de la provincia.

Las jornadas se desarrollarán entre el sábado 30 y el domingo 31 de mayo en el estadio ubicado en Lavalle 560, donde se definirán las Copas de Oro y Plata de las distintas categorías formativas femeninas.

Finales femeninas U13 y U17: partidos del sábado 30 de mayo

La actividad comenzará el sábado con las definiciones de las categorías Infantiles (U13) y Juveniles (U17).

Infantiles (U13)

Copa de Plata – 17:00 horas

Nicolás Avellaneda vs Tucumán BB

Copa de Oro – 19:00 horas

Estudiantes vs Belgrano CyD

Juveniles (U17)

Copa de Oro – 21:00 horas

Redes Argentinas vs Belgrano CyD

Finales femeninas U11 y U15: programación del domingo 31 de mayo

El domingo continuará la acción con las categorías Mini (U11) y Cadetes (U15), también en el Club Independiente.

Mini (U11)

Copa de Oro – 16:00 horas

Belgrano CyD vs Asociación Mitre

Cadetes (U15)

Copa de Plata – 18:00 horas

Asociación Mitre vs Nicolás Avellaneda

Copa de Oro – 20:00 horas

Redes Argentinas vs Estudiantes

Entradas para las finales formativas femeninas

La organización informó los valores de las entradas para disfrutar de todas las definiciones del básquet femenino tucumano:

Entrada general: $5000

Menores de 10 a 17 años: $3000

Menores de 10 años: ingreso gratuito

Con una gran convocatoria esperada y la presencia de las mejores jugadoras formativas de la provincia, el evento promete dos jornadas intensas para seguir impulsando el crecimiento del básquet femenino en Tucumán.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nació en Santa Lucía, tiene 16 años, mide 2,04 metros, llegó a Quimsa y es una de las grandes promesas del básquet tucumano

Nació en Santa Lucía, tiene 16 años, mide 2,04 metros, llegó a Quimsa y es una de las grandes promesas del básquet tucumano

Lo más popular
Córdoba: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven
1

Córdoba: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes
2

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
3

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas: qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción
4

"Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas": qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis
5

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis

Ranking notas premium
Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
1

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Tres para una fórmula peronista
2

Tres para una fórmula peronista

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa
3

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”
4

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital
5

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital

Más Noticias
Qué pierde San Martín sin Alan Cisnero y qué alternativas maneja Andrés Yllana

Qué pierde San Martín sin Alan Cisnero y qué alternativas maneja Andrés Yllana

Histórico: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner con una remontada épica en Roland Garros

Histórico: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner con una remontada épica en Roland Garros

Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas: qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

"Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas": qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

Córdoba: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven

Córdoba: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven

Atención, Selección: un vidente brasileño que acertó tres campeones pronosticó quién ganará el Mundial 2026

Atención, Selección: un vidente brasileño que acertó tres campeones pronosticó quién ganará el Mundial 2026

Boca se juega todo en la Copa Libertadores: qué resultados necesita para clasificarse a los octavos

Boca se juega todo en la Copa Libertadores: qué resultados necesita para clasificarse a los octavos

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Comentarios