Nació en Santa Lucía, tiene 16 años, mide 2,04 metros, llegó a Quimsa y es una de las grandes promesas del básquet tucumano

Con apenas 16 años, 2,04 metros de altura y una evolución sostenida dentro del básquet argentino, Sebastián Misael Castillo aparece como uno de los proyectos más prometedores surgidos en Tucumán en los últimos años. Nacido en Santa Lucía, el joven interno atraviesa su etapa de formación en el sistema de desarrollo de Quimsa de Santiago del Estero, una de las estructuras más importantes del país para el crecimiento de jóvenes talentos.