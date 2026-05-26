Nació en Santa Lucía, tiene 16 años, mide 2,04 metros, llegó a Quimsa y es una de las grandes promesas del básquet tucumano

Resumen para apurados
- El tucumano Sebastián Castillo, de 16 años y 2,04 metros, se unió a Quimsa en Santiago del Estero para afianzar su carrera y buscar un lugar en la selección argentina juvenil.
- Tras debutar en la Liga Argentina a los 15 años, Castillo se mudó a la residencia de Quimsa, donde entrena con alta exigencia tras años de sacrificados viajes desde Santa Lucía.
- El joven interno es evaluado para el Premundial U16/U18 de junio y proyecta un futuro en el básquet europeo o la NBA, consolidándose como una gran promesa del básquet argentino.
Con apenas 16 años, 2,04 metros de altura y una evolución sostenida dentro del básquet argentino, Sebastián Misael Castillo aparece como uno de los proyectos más prometedores surgidos en Tucumán en los últimos años. Nacido en Santa Lucía, el joven interno atraviesa su etapa de formación en el sistema de desarrollo de Quimsa de Santiago del Estero, una de las estructuras más importantes del país para el crecimiento de jóvenes talentos.
Pero detrás de esa proyección hay una historia marcada por el sacrificio, la disciplina y el esfuerzo cotidiano.
Durante años, Castillo viajaba más de una hora y media desde Santa Lucía para entrenarse en Avellaneda Central, el club donde comenzó a destacarse desde muy chico. Su altura llamaba la atención, claro, pero quienes lo acompañaron en sus primeros pasos recuerdan sobre todo otra cosa: el compromiso.
“No faltaba nunca a los entrenamientos”, cuentan quienes trabajaron con él en esa etapa.
En ese camino, el acompañamiento de su madre, Natalia Castillo, y de su abuela Carmen resultó fundamental para sostener una rutina exigente que combinaba escuela, viajes y entrenamientos casi diarios.
Después de la pandemia llegó uno de los primeros grandes cambios en su vida: empezó a viajar solo en colectivo para no perder continuidad en su formación deportiva. Ese paso no sólo representó autonomía, sino también un crecimiento personal que terminó reflejándose dentro de la cancha. A partir de entonces, su evolución física y competitiva comenzó a acelerarse.
Además, el acompañamiento de su representante, Jorge Egozcue, ayudó a ordenar un recorrido que ya mostraba señales claras de proyección dentro del básquet formativo argentino.
Crecimiento acelerado y debut precoz
En 2023, Castillo dio el salto a la categoría U15 y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más destacados de su división. Su presencia física, capacidad atlética e impacto en ambos costados de la cancha lo posicionaron como una de las apariciones más interesantes del NOA.
Un año después consiguió el título en su categoría y vivió una experiencia poco habitual para un jugador de su edad: debutó en la Liga Argentina de Básquet con apenas 15 años. Ese paso consolidó definitivamente su crecimiento y abrió las puertas a un entorno profesional.
En 2025 tomó otra decisión determinante: dejó Tucumán y se instaló en Santiago para incorporarse de lleno a la estructura formativa de Quimsa. Actualmente vive en el albergue del club y forma parte de la Liga de Desarrollo, un espacio pensado para potenciar a las principales promesas juveniles del básquet nacional.
Sus días transcurren entre entrenamientos de alta exigencia, clases por la tarde y trabajos complementarios de preparación física. La adaptación no fue sencilla, sobre todo por la distancia con su familia y el cambio de vida que implicó mudarse tan joven. Sin embargo, su disciplina y mentalidad competitiva le permitieron sostener el proceso.
El sueño de la Selección
El crecimiento de Castillo también comenzó a llamar la atención dentro de la Confederación Argentina de Básquet. Participó en distintos campus U16 y U18, y recientemente integró una concentración en el CeNARD, una de las principales instancias de evaluación de talentos juveniles del país.
“Fue una experiencia muy positiva. Se aprende mucho en este tipo de entrenamientos. Esos días que estuve en el CeNARD fueron muy buenos en todos los aspectos. Estoy a la espera de noticias nuevas”, contó “Seba”, mientras espera nuevas convocatorias.
Actualmente forma parte del grupo de jugadores observados para futuras competencias internacionales y sueña con meterse en la lista definitiva del seleccionado juvenil argentino.
“Mauro Polla es el técnico de la selección argentina y con él nos estamos preparando para un torneo importante, que es el Premundial en junio. Ahora queda esperar la lista final y ver si quedo o no en el equipo”, explicó con mezcla de ilusión y timidez.
Más allá de su edad, Castillo ya muestra características de un interno moderno: potencia física, movilidad, capacidad atlética y presencia en la pintura. Además, sus participaciones en competencias de 3x3 potenciaron otro aspecto de su juego: el impacto aéreo y la capacidad para resolver en espacios reducidos.
Fuera de la cancha mantiene un perfil bajo. Sus compañeros lo conocen como “Seba” o “el Tucu”, en referencia a sus raíces en Santa Lucía. En los momentos libres comparte mates, descansa o juega al truco en la residencia del club. Esa rutina simple le permite encontrar equilibrio en medio de una etapa de alta exigencia deportiva.
Como tantos jóvenes que empiezan a abrirse camino en el alto rendimiento, Castillo sueña en grande: imagina un futuro en el básquet europeo o incluso en la NBA, donde sigue especialmente a Los Angeles Lakers. Pero antes de pensar en eso, su objetivo inmediato es otro: consolidarse en las selecciones juveniles argentinas y seguir creciendo paso a paso.
“No hay que rendirse nunca. Hay que ir detrás de los sueños; con esfuerzo todo llega”, afirma.
Aquel chico que viajaba sólo en ómnibus desde Santa Lucía para no perder un entrenamiento hoy empieza a hacerse un lugar dentro del radar del básquet argentino. Y cada paso que da parece acercarlo un poco más a ese sueño de ponerse, algún día, la camiseta de la Selección. (Producción periodística: Carlos Oardi)