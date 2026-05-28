Calendario de pagos AUH Anses junio 2026: fechas de cobro confirmadas y cuánto se cobra

Resumen para apurados
- Anses confirmó en Argentina el calendario de pagos de junio de 2026 para la AUH, que subirá un 2,6% y alcanzará los $144.562 por hijo para sostener la asistencia social.
- El ajuste se aplica por movilidad de inflación. Los pagos se realizarán del 8 al 22 de junio, depositando el 80% directo y reteniendo el 20% para la libreta.
- El incremento busca preservar el poder de compra ante la inflación, mientras que los nuevos topes de ingresos familiares determinarán el acceso continuo a la AUH y al SUAF.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a junio de 2026. El organismo difundió las fechas de cobro según la terminación del DNI y también oficializó el nuevo monto que recibirán los beneficiarios con el aumento aplicado este mes.
La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente establecida por el Decreto 274/2024, que ajusta mensualmente las prestaciones sociales de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Cuánto cobrarán los titulares de la AUH en junio 2026
Con el incremento del 2,6% aplicado por ANSES, el monto total de la Asignación Universal por Hijo ascenderá a $144.562 por hijo durante junio de 2026.
Sin embargo, como ocurre habitualmente, ANSES deposita de manera directa el 80% del beneficio mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.
Además, el organismo recordó que también se actualizaron los topes de ingresos familiares para acceder tanto a la AUH como al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Calendario de pagos AUH junio 2026: fechas de cobro confirmadas
El cronograma de pagos de ANSES para junio de 2026 quedó establecido de la siguiente manera:
Lunes 8 de junio: DNI terminados en 0
Martes 9 de junio: DNI terminados en 1
Miércoles 10 de junio: DNI terminados en 2
Jueves 11 de junio: DNI terminados en 3
Viernes 12 de junio: DNI terminados en 4
Martes 16 de junio: DNI terminados en 5
Miércoles 17 de junio: DNI terminados en 6
Jueves 18 de junio: DNI terminados en 7
Viernes 19 de junio: DNI terminados en 8
Lunes 22 de junio: DNI terminados en 9
Qué es la AUH y quiénes pueden cobrarla
La Asignación Universal por Hijo es una prestación social destinada a madres, padres o titulares que se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal o perciban ingresos inferiores al salario mínimo establecido.
El objetivo de esta asistencia económica es garantizar el acceso a derechos básicos de niños, niñas y adolescentes, promoviendo controles médicos, vacunación y continuidad educativa.
Los beneficiarios pueden consultar las fechas y lugares de cobro a través de la página oficial de ANSES o desde la aplicación Mi ANSES.