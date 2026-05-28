Investigan la muerte de un paciente en el Hospital Durand: sospechan que una mujer ingresó a terapia y le desconectó el respirador
Juan Ignacio Sequeiras, de 67 años, estaba internado por una neumonía bilateral y había mostrado una evolución favorable. La familia pide respuestas tras la aparición de una mujer ajena al área de terapia intensiva.
Resumen para apurados
- La Justicia investiga la muerte de Juan Ignacio Sequeiras el 22 de mayo en el Hospital Durand, luego de que una intrusa ingresara a terapia y aparentemente apagara su respirador.
- El paciente de 67 años se recuperaba de neumonía. Tras sonar la alarma de terapia, enfermeros hallaron a una mujer descalza y ajena al sector junto a la cama del hombre.
- El caso devela graves fallas de seguridad en áreas críticas. La investigación judicial y la autopsia determinarán la causa exacta del deceso y las responsabilidades del hospital.
La muerte de Juan Ignacio Sequeiras, un hombre de 67 años que permanecía internado en el Hospital Durand por una neumonía bilateral, desató una investigación judicial y una fuerte conmoción en su familia. El hombre falleció el viernes 22 de mayo, luego de que personal médico encontrara dentro de la habitación a una mujer ajena al área de terapia intensiva.
Todo ocurrió minutos después de las 11:20 de la mañana. Según reconstruyeron los familiares, la alarma de la unidad de terapia intensiva se activó y una enfermera acudió rápidamente a la habitación donde estaba internado Sequeiras. Al ingresar encontró a una mujer descalza parada frente a la cama del paciente, mirándolo fijamente y sin decir una palabra.
Los médicos intentaron reanimarlo durante 30 minutos, pero no lograron salvarlo.
“A las 11:20 de la mañana mi hermano salió de visitar a mi papá y lo vio bien. Antes, a las 11, nos habían dado un parte alentador porque no tenía fiebre, saturaba bien y ya le iban a empezar a retirar algunos medicamentos. Veinte minutos después nos avisaron que se había descompensado”, relató Germán Sequeira, uno de los hijos de la víctima, en diálogo con TN.
Según contó, mientras la familia se dirigía al hospital recibieron una segunda llamada confirmando el fallecimiento.
Aunque Juan Ignacio atravesaba un cuadro delicado, sus familiares aseguran que nada hacía prever un desenlace tan abrupto. El hombre era diabético, tenía una pierna amputada y además de la neumonía bilateral estaba siendo tratado por una complicación cardíaca.
A seis días de la muerte, el cuerpo todavía permanece en la morgue mientras la Justicia intenta esclarecer qué ocurrió. Desde el Ministerio de Salud porteño confirmaron el episodio y señalaron que se investiga la presencia de una persona ajena al equipo médico dentro del área restringida.
“El viernes por la mañana, en la terapia del Hospital Durand, se constató el fallecimiento de un paciente extubado en circunstancias que se están analizando. En la misma sala y en el mismo rango horario se verificó el ingreso de una persona ajena al equipo de salud sin que se haya podido constatar relación alguna con el hecho”, indicaron fuentes oficiales.
Sin embargo, la familia sostiene que existen contradicciones entre la versión oficial y lo que les comunicó el personal médico. “Mi papá estaba en coma inducido, intubado y con respiración mecánica. Hasta 15 minutos antes de morir estaba conectado”, afirmó Germán, en referencia al informe que hablaba de un paciente extubado.
El hombre también contó que las autoridades del hospital le explicaron a su hermano cómo encontraron a la mujer dentro de la habitación. “El jefe de terapia intensiva le dijo que cuando escucharon la alarma fueron a asistirlo. La primera en entrar fue una enfermera y encontró a una persona descalza frente a la cama. No sabían qué hacía ahí”, relató.
Según su versión, el propio jefe de terapia tomó a la mujer del brazo y la entregó a la policía mientras el resto del equipo intentaba reanimar al paciente.
Con el correr de las horas comenzaron a circular distintas hipótesis sobre la identidad de la mujer y cómo logró llegar hasta terapia intensiva.
“El jefe nos dijo que era una indigente. Después nos enteramos por la policía que sería una persona con problemas de salud mental que se había escapado de otros hospitales y acá pasó lo mismo”, explicó Germán.
También mencionó otras versiones que surgieron posteriormente. Una de ellas señala que la mujer habría ingresado al hospital para una interconsulta y terminó deambulando hasta terapia intensiva. Otra sostiene que podría tratarse de una trabajadora del hospital que sufrió una descompensación psiquiátrica.
“Es raro porque estaba descalza y para llegar hasta ahí tuvo que caminar más de 150 metros”, cuestionó el hijo de la víctima.
Mientras la investigación avanza, las preguntas centrales siguen sin respuesta: cómo murió exactamente Juan Ignacio Sequeiras y de qué manera una persona ajena al sector pudo ingresar hasta una habitación de terapia intensiva sin ser detectada.