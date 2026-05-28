Investigan la muerte de un paciente en el Hospital Durand: sospechan que una mujer ingresó a terapia y le desconectó el respirador

“A las 11:20 de la mañana mi hermano salió de visitar a mi papá y lo vio bien. Antes, a las 11, nos habían dado un parte alentador porque no tenía fiebre, saturaba bien y ya le iban a empezar a retirar algunos medicamentos. Veinte minutos después nos avisaron que se había descompensado”, relató Germán Sequeira, uno de los hijos de la víctima, en diálogo con TN.