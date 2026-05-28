DeportesFútbol

El Balón de Oro dejará París por primera vez en décadas: Londres será la sede de la ceremonia 2026

El histórico premio celebrará su 70° aniversario con un cambio inédito. La gala se realizará el 26 de octubre en Inglaterra como homenaje al legendario Stanley Matthews, primer ganador del trofeo.

Dembelé fue el último ganador del Balón de Oro.
Dembelé fue el último ganador del Balón de Oro.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Balón de Oro 2026 se entregará en Londres el 26 de octubre, saliendo de París por primera vez en décadas para celebrar su 70° aniversario y homenajear a Stanley Matthews.
  • Coorganizado por France Football y UEFA, el traslado busca globalizar la gala en un gran momento del fútbol inglés, manteniendo sin cambios el tradicional sistema de votación.
  • Este hito marca una transformación histórica para el galardón, iniciando una etapa de descentralización y apertura global que redefine la proyección futura del premio.
Resumen generado con IA

El Balón de Oro vivirá en 2026 una transformación histórica. Por primera vez en décadas, la ceremonia más prestigiosa del fútbol mundial abandonará París y tendrá como nueva sede a Londres, en una edición especial que celebrará los 70 años de existencia del galardón creado por France Football.

La gala se realizará el próximo 26 de octubre y marcará un hecho sin precedentes para uno de los premios más emblemáticos del deporte mundial. Aunque todavía no fue confirmado oficialmente el escenario exacto dentro de la capital inglesa, los organizadores aseguran que se tratará de un recinto de enorme importancia histórica y cultural.

La decisión tiene un fuerte componente simbólico. El traslado busca rendir homenaje a Stanley Matthews, la leyenda inglesa que se convirtió en el primer ganador del Balón de Oro en 1956, cuando el reconocimiento comenzó a entregarse oficialmente.

Además, el cambio también responde a una estrategia más amplia impulsada por France Football y la UEFA, que actualmente organizan conjuntamente el evento y buscan reforzar el perfil global e internacional de la ceremonia.

La elección de Londres coincide, además, con un gran presente del fútbol inglés. Arsenal rompió esta temporada una sequía de 22 años sin títulos de Premier League y alcanzó la final de la UEFA Champions League, mientras que Harry Kane firmó una campaña extraordinaria en Bayern Munich con 61 goles en 51 partidos.

En ese contexto, Inglaterra vuelve a colocarse en el centro de la escena futbolística mundial y ahora también será anfitriona de la ceremonia individual más importante del deporte.

El sistema de votación se mantendrá sin modificaciones. Periodistas especializados de distintos países elegirán a sus diez futbolistas favoritos a partir de una lista de 30 nominados confeccionada por France Football, L’Equipe y la UEFA.

En la rama masculina, el gran objetivo será definir al sucesor de Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025 luego de su consagratoria temporada con Paris Saint-Germain.

En la categoría femenina, en tanto, todas las miradas volverán a posarse sobre Aitana Bonmatí, que buscará extender su dominio después de conquistar las últimas tres ediciones consecutivas.

Así, el Balón de Oro iniciará una nueva etapa lejos de París y con una ceremonia que promete combinar historia, homenaje y una apuesta cada vez más global.

Temas LondresInglaterraBalón de OroLiga PremierParísFrance FootballLiga de Campeones de la UEFAOusmane Dembélé
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Córdoba: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven
1

Córdoba: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes
2

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
3

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas: qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción
4

"Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas": qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis
5

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis

Ranking notas premium
Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
1

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Tres para una fórmula peronista
2

Tres para una fórmula peronista

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa
3

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”
4

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital
5

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital

Más Noticias
Qué pierde San Martín sin Alan Cisnero y qué alternativas maneja Andrés Yllana

Qué pierde San Martín sin Alan Cisnero y qué alternativas maneja Andrés Yllana

Histórico: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner con una remontada épica en Roland Garros

Histórico: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner con una remontada épica en Roland Garros

Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas: qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

"Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas": qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

Córdoba: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven

Córdoba: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven

Atención, Selección: un vidente brasileño que acertó tres campeones pronosticó quién ganará el Mundial 2026

Atención, Selección: un vidente brasileño que acertó tres campeones pronosticó quién ganará el Mundial 2026

Boca se juega todo en la Copa Libertadores: qué resultados necesita para clasificarse a los octavos

Boca se juega todo en la Copa Libertadores: qué resultados necesita para clasificarse a los octavos

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Comentarios