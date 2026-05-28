El Balón de Oro dejará París por primera vez en décadas: Londres será la sede de la ceremonia 2026

Resumen para apurados
- El Balón de Oro 2026 se entregará en Londres el 26 de octubre, saliendo de París por primera vez en décadas para celebrar su 70° aniversario y homenajear a Stanley Matthews.
- Coorganizado por France Football y UEFA, el traslado busca globalizar la gala en un gran momento del fútbol inglés, manteniendo sin cambios el tradicional sistema de votación.
- Este hito marca una transformación histórica para el galardón, iniciando una etapa de descentralización y apertura global que redefine la proyección futura del premio.
El Balón de Oro vivirá en 2026 una transformación histórica. Por primera vez en décadas, la ceremonia más prestigiosa del fútbol mundial abandonará París y tendrá como nueva sede a Londres, en una edición especial que celebrará los 70 años de existencia del galardón creado por France Football.
La gala se realizará el próximo 26 de octubre y marcará un hecho sin precedentes para uno de los premios más emblemáticos del deporte mundial. Aunque todavía no fue confirmado oficialmente el escenario exacto dentro de la capital inglesa, los organizadores aseguran que se tratará de un recinto de enorme importancia histórica y cultural.
La decisión tiene un fuerte componente simbólico. El traslado busca rendir homenaje a Stanley Matthews, la leyenda inglesa que se convirtió en el primer ganador del Balón de Oro en 1956, cuando el reconocimiento comenzó a entregarse oficialmente.
Además, el cambio también responde a una estrategia más amplia impulsada por France Football y la UEFA, que actualmente organizan conjuntamente el evento y buscan reforzar el perfil global e internacional de la ceremonia.
La elección de Londres coincide, además, con un gran presente del fútbol inglés. Arsenal rompió esta temporada una sequía de 22 años sin títulos de Premier League y alcanzó la final de la UEFA Champions League, mientras que Harry Kane firmó una campaña extraordinaria en Bayern Munich con 61 goles en 51 partidos.
En ese contexto, Inglaterra vuelve a colocarse en el centro de la escena futbolística mundial y ahora también será anfitriona de la ceremonia individual más importante del deporte.
El sistema de votación se mantendrá sin modificaciones. Periodistas especializados de distintos países elegirán a sus diez futbolistas favoritos a partir de una lista de 30 nominados confeccionada por France Football, L’Equipe y la UEFA.
En la rama masculina, el gran objetivo será definir al sucesor de Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025 luego de su consagratoria temporada con Paris Saint-Germain.
En la categoría femenina, en tanto, todas las miradas volverán a posarse sobre Aitana Bonmatí, que buscará extender su dominio después de conquistar las últimas tres ediciones consecutivas.
Así, el Balón de Oro iniciará una nueva etapa lejos de París y con una ceremonia que promete combinar historia, homenaje y una apuesta cada vez más global.