Lionel Messi sorprendió con sus votos en el Balón de Oro 2025: ¿quién fue su jugador favorito?

Lionel Messi, máximo ganador en la historia del Balón de Oro con ocho conquistas, tuvo nuevamente un rol activo en la gala de este año. Aunque ya no compite en la élite europea, el crack rosarino fue uno de los encargados de votar para el Trofeo Kopa, el premio que reconoce al mejor jugador sub-21 de la temporada.
Su primera elección fue Lamine Yamal, figura del Barcelona que terminó consagrándose como el mejor talento joven del mundo por segundo año consecutivo. En segundo lugar, “Pulga” se inclinó por Désiré Doué, extremo del PSG, y completó el podio con el defensor blaugrana Pau Cubarsí. En 2024, Messi también había apostado por Yamal y Cubarsí, junto a Alejandro Garnacho.
Mientras tanto, el Balón de Oro principal (que distingue al mejor jugador de la temporada) se define con el voto de un centenar de periodistas designados por France Football.. En esta edición, el representante argentino fue Ezequiel Fernández Moores, quien dio su máximo puntaje a Ousmane Dembélé, seguido por Vitinha y Yamal. Dentro de su lista también incluyó a Alexis Mac Allister, que terminó en la 22ª posición general, mientras que Lautaro Martínez ocupó el puesto 20.