Lionel Messi sorprendió con sus votos en el Balón de Oro 2025: ¿quién fue su jugador favorito?

Mientras tanto, el Balón de Oro principal (que distingue al mejor jugador de la temporada) se define con el voto de un centenar de periodistas designados por France Football.. En esta edición, el representante argentino fue Ezequiel Fernández Moores, quien dio su máximo puntaje a Ousmane Dembélé, seguido por Vitinha y Yamal. Dentro de su lista también incluyó a Alexis Mac Allister, que terminó en la 22ª posición general, mientras que Lautaro Martínez ocupó el puesto 20.