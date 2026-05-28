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Paulo Dybala tendrá un palco en La Bombonera esta noche y Boca sueña con convencerlo

La “Joya”, que quedó afuera del Mundial 2026, fue invitado por Leandro Paredes para presenciar el partido decisivo frente a Universidad Católica. En el “Xeneize” creen que una noche de Copa puede acercarlo al club.

Paulo Dybala podría estar esta noche en el partido entre Boca y Universidad Católica.
Paulo Dybala podría estar esta noche en el partido entre Boca y Universidad Católica.
Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Paulo Dybala asistirá esta noche a un palco de La Bombonera para ver a Boca ante Universidad Católica por Copa Libertadores, invitado por el club que busca tentarlo para julio.
  • El contrato de Dybala con Roma vence en un mes y Boca busca seducirlo aprovechando la mística de la Copa y su reciente paternidad, que lo impulsa a querer volver a la Argentina.
  • Su presencia en el estadio alimenta la ilusión de los hinchas y podría marcar el inicio de una negociación clave para que el delantero se sume al plantel de Boca en julio.
Resumen generado con IA

Paulo Dybala volverá a quedar este jueves en el centro de la escena del fútbol argentino. La “Joya” tendrá un palco en La Bombonera para observar el partido decisivo entre Boca y Universidad Católica por la Copa Libertadores, en medio de los crecientes rumores sobre una posible llegada al club.

El delantero cordobés fue invitado especialmente por Leandro Paredes, uno de sus amigos más cercanos y uno de los futbolistas que encabezan el operativo seducción para intentar convencerlo de ponerse la camiseta azul y oro a partir de julio.

Dentro de Boca entienden que vivir desde adentro una noche copera con el estadio repleto podría transformarse en un factor emocional determinante para acercarlo definitivamente al proyecto deportivo del club.

Además, el contexto potencia todavía más la expectativa. El equipo dirigido por Claudio Úbeda se jugará gran parte de su futuro internacional y necesita una victoria para seguir con chances de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

La situación contractual de Dybala alimenta las especulaciones. Su vínculo con Roma finaliza dentro de un mes y todavía no existe una definición concreta sobre su continuidad en Italia. Mientras el club italiano le presentó una propuesta de renovación con un salario menor, Boca permanece atento esperando la posibilidad de avanzar si el jugador decide regresar al país.

En paralelo, también pesan cuestiones personales. Dybala fue padre junto a Oriana Sabatini hace pocos meses y el deseo de estar más cerca de sus familias aparece como un elemento importante dentro de la decisión.

Por ahora no hay definiciones oficiales sobre su futuro. Pero la imagen de Paulo Dybala observando una noche de Copa desde un palco de La Bombonera inevitablemente alimenta la ilusión de los hinchas de Boca.

Temas Club Atlético Boca JuniorsLeandro ParedesPaulo DybalaCopa Libertadores de AméricaOriana SabatiniClaudio ÚbedaUniversidad Católica
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