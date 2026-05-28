¿Qué vacunas recomiendan para viajar al Mundial 2026? Alertan por el aumento de casos de sarampión
A dos semanas del inicio de la Copa del Mundo, organismos sanitarios encendieron las alarmas por el incremento de contagios en Estados Unidos, México y Canadá. Cuáles son las dosis sugeridas y qué protocolos deberán cumplir los viajeros.
Resumen para apurados
- Organismos de salud recomiendan a los viajeros del Mundial 2026 vacunarse de forma urgente contra el sarampión debido a un brote activo en EE. UU., México y Canadá.
- La alerta surge por más de 17.000 casos en México y subas en Canadá y EE. UU. Se aconseja aplicar la dosis Triple Viral al menos 10 días antes del viaje para asegurar inmunidad.
- El masivo movimiento de hinchas genera riesgo de importar la enfermedad a países vulnerables, lo que convierte al control sanitario en el mayor desafío logístico del torneo.
A pocos días del comienzo del Mundial 2026, las autoridades sanitarias internacionales emitieron una serie de recomendaciones clave para todos los hinchas y viajeros que se trasladarán hacia las sedes de Estados Unidos, México y Canadá. El principal motivo de preocupación está relacionado con el incremento de casos de sarampión registrados en distintos puntos de Norteamérica durante las últimas semanas.
La advertencia generó especial atención debido al enorme movimiento turístico que provocará la Copa del Mundo, un contexto considerado de “alto riesgo” para la propagación de enfermedades contagiosas.
Entre las principales recomendaciones aparece la necesidad de contar con el esquema de vacunación actualizado antes de viajar. La vacuna Triple Viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, es señalada como una de las más importantes. Los especialistas remarcan que los adultos deben verificar tener aplicadas las dos dosis obligatorias.
Además, también se aconseja tener al día la vacuna contra la influenza y los refuerzos correspondientes contra el Covid-19.
La preocupación central gira alrededor del sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que puede derivar en cuadros graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte en determinados casos.
México es actualmente el país que presenta el escenario más delicado, con más de 17.000 contagios confirmados y alrededor de 40 fallecimientos reportados. Canadá, por su parte, perdió recientemente su estatus de “país seguro” tras acercarse a 1000 casos durante los primeros meses de 2026. Estados Unidos también mantiene focos activos de circulación viral.
Desde la Sociedad Argentina de Medicina advirtieron que el Mundial representa un “riesgo elevado” para la importación de casos hacia países con tasas de vacunación insuficientes. Según explicaron, una sola persona infectada puede contagiar hasta a diez individuos no inmunizados.
Otro aspecto importante es el tiempo necesario para generar inmunidad. Los especialistas remarcan que la protección contra el sarampión comienza a desarrollarse entre 10 y 14 días después de aplicada la vacuna, motivo por el cual recomiendan no esperar hasta último momento para completar el esquema.
Las autoridades también solicitaron a los viajeros argentinos actualizar sus certificados de vacunación tanto en la aplicación Mi Argentina como en el carnet físico tradicional para facilitar controles migratorios y sanitarios.
Además del alerta por sarampión, el Mundial también contará con protocolos especiales para delegaciones provenientes de regiones afectadas por otras enfermedades infecciosas. Uno de los casos más particulares es el de República Democrática del Congo, que debió cumplir medidas sanitarias extraordinarias debido a un brote activo de ébola en su territorio.
Aunque la normativa habitual de Estados Unidos exige 21 días de aislamiento para viajeros procedentes de zonas afectadas, la delegación africana recibió autorización especial luego de realizar una burbuja sanitaria preventiva en Europa antes de ingresar al continente americano.
Con millones de personas movilizándose entre las distintas sedes mundialistas, la organización sanitaria aparece como uno de los grandes desafíos paralelos que tendrá el Mundial 2026.