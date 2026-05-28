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La Fórmula 1 cambiará el reglamento para el GP de Mónaco: qué sistema estará prohibido en carrera

El sistema Straight Line no podrá utilizarse durante la competencia principal del domingo por cuestiones de seguridad en el circuito callejero.

Colapinto buscará seguir en la zona de puntos en el GP de Mónaco, que se correrá el 7 de junio.
Colapinto buscará seguir en la zona de puntos en el GP de Mónaco, que se correrá el 7 de junio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La FIA prohibió el uso del sistema Straight Line en la carrera del GP de Mónaco 2026 por razones de seguridad en el estrecho circuito callejero de Montecarlo.
  • El sistema, que reemplaza al DRS para aumentar la velocidad, se canceló porque el trazado urbano no tiene zonas de escape seguras ante posibles maniobras de sobrepaso.
  • Esta medida excepcional obligará a pilotos como Franco Colapinto a usar solo el modo de energía eléctrica en la recta principal, priorizando la seguridad sobre el espectáculo.
Resumen generado con IA

La Fórmula 1 anunció un cambio reglamentario importante de cara al Gran Premio de Mónaco 2026. La FIA confirmó que durante la carrera principal del domingo quedará prohibido el uso del sistema Straight Line, una de las innovaciones tecnológicas más importantes incorporadas esta temporada para favorecer los adelantamientos.

La decisión fue tomada exclusivamente para la competencia en el Principado debido a las características únicas del circuito urbano de Montecarlo, considerado uno de los trazados más estrechos y exigentes del calendario.

El Straight Line había sido implementado este año como reemplazo del tradicional DRS. El sistema permite abrir tanto el alerón delantero como el trasero en determinadas rectas para reducir la resistencia aerodinámica y aumentar considerablemente la velocidad máxima de los monoplazas.

Sin embargo, la FIA entendió que utilizar esta tecnología en Mónaco podría representar un riesgo elevado. Las barreras de contención se encuentran extremadamente cerca de la pista y el circuito prácticamente no ofrece zonas amplias ni espacios seguros para realizar maniobras de sobrepaso a alta velocidad.

Por esa razón, las autoridades deportivas decidieron directamente eliminar su utilización durante la carrera, una medida excepcional que no se aplicará en otros Grandes Premios del calendario.

De todos modos, los pilotos sí podrán utilizar el llamado “modo adelantamiento”, otro sistema incorporado en la actual reglamentación. En este caso, se trata de un impulso extra de energía eléctrica destinado a los autos que se encuentren a menos de un segundo de distancia respecto al monoplaza que tienen adelante.

La diferencia principal es que este recurso solamente podrá activarse sobre la recta principal, buscando reducir riesgos en el resto del circuito callejero.

El Gran Premio de Mónaco comenzará la próxima semana con las primeras sesiones de entrenamientos libres y tendrá además un atractivo especial para el público argentino: Franco Colapinto volverá a ser uno de los focos principales del fin de semana como piloto de Alpine.

Temas Fórmula 1MónacoFranco Colapinto
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