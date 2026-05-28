Alpine by Gucci: así podría ser el nuevo auto de Colapinto según la IA

Pero la llegada de Gucci a la Fórmula 1 no se reduciría solo a la estética de los autos de Colapinto y Gasly, sino también a la imagen visual de la escudería en redes sociales y todo el equipo de prensa y, claramente, en los equipos de los piletos y el equipo técnico. Esta es la propuesta de Gemini para un nuevo traje del corredor argentino.