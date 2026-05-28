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Alpine by Gucci: así podría ser el nuevo auto de Colapinto según la IA

El acuerdo, que ronda los 60 millones de dólares por año, cambiará por completo la identidad visual del equipo de Colapinto y Gasly para fusionar el automovilismo con el máximo lujo.

Alpine by Gucci: así podría ser el nuevo auto de Colapinto según la IA
Foto: Gucci
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Alpine y Gucci anunciaron una alianza estratégica para la temporada 2027 de Fórmula 1, un acuerdo de 60 millones de dólares anuales que cambiará la estética del equipo de Colapinto.
  • La alianza creará 'Gucci Racing' para fusionar lujo y deporte. Ante el anuncio, sistemas de IA ya diseñaron prototipos del auto y trajes con la nueva estética de la escudería.
  • El acuerdo millonario desplazará a patrocinadores actuales y redefinirá la imagen visual, indumentaria y marketing de la escudería en el automovilismo de elite a partir de 2027.
Resumen generado con IA

Alpine y Gucci acaban de anunciar su unión de cara a la temporada 2027 de la Fórmula 1. El arribo de la exclusiva marca de moda al automovilismo implicará una serie de cambios. En principio, el desembolso de entre 50 y 60 millones de dólares a la escudería por temporada. Pero además, el acuerdo representaría un cambio en la estética completa del equipo de Franco Colapinto y Pierre Gasly.

La Casa Gucci se declaró “socio titular del equipo Alpine Fórmula One desde 2027”. También anticipó la llegada de Gucci Racing, una nueva plataforma empresarial y experimental en la intersección entre el lujo y el deporte, por lo que se espera que los nuevos diseños y cápsulas de la marca se orienten a la actividad física para un público selecto.

Alpine by Gucci, según la inteligencia artificial

Tres modelos de inteligencia artificial crearon sus propios diseños según lo que mostró hasta ahora la marca. Este miércoles, Gucci publicó el emblema de Gucci Racing: la doble “G” entrelazada en color dorado se posiciona sobre un fondo negro, colores que transmiten elegancia, lujo, sobriedad y glamour. Además, la clásica franja de tres líneas: dos franjas verdes y una central roja.

Un detalle que se conservaría y que podría modificar la estética de Gucci es el tradicional color azul de Alpine. El rosa característico del actual sponsor, BWT, quedaría fuera para dar paso al diseño del nuevo socio colaborador de la escudería de Flavio Briatore.

Los diseños de Gemini y de ChatGPT coincidieron en hacer predominar el color azul de la carrocería, destacando la preeminencia de Alpine. A diferencia de Gemini, que usó la franja tricolor en el frente y detrás de la cabina del auto en forma diagonal, ChatGPT optó por hacer una mega franja horizontal que simula una división de niveles. Ambos incorporaron detalles en dorado, el color menos predominante de los diseños.

Alpine by Gucci, según ChatGPT

El diseño de Alpine by Gucci, según ChatGPT El diseño de Alpine by Gucci, según ChatGPT
Alpine by Gucci: así podría ser el nuevo auto de Colapinto según la IA

Alpine by Gucci, según Gemini

El diseño de Alpine by Gucci, según Gemini. El diseño de Alpine by Gucci, según Gemini.
Alpine by Gucci: así podría ser el nuevo auto de Colapinto según la IA

Pero la llegada de Gucci a la Fórmula 1 no se reduciría solo a la estética de los autos de Colapinto y Gasly, sino también a la imagen visual de la escudería en redes sociales y todo el equipo de prensa y, claramente, en los equipos de los piletos y el equipo técnico. Esta es la propuesta de Gemini para un nuevo traje del corredor argentino.

Colapinto en los colores de Alpine y Gucci, según Gemini. Colapinto en los colores de Alpine y Gucci, según Gemini.
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