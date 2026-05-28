Concejo Deliberante capitalino: el alfarismo y el PJ cruzaron chicanas por la denuncia penal

Resumen para apurados
- Hoy, ediles de Tucumán se enfrentaron en el Concejo tras la denuncia penal de la alfarista Ana González contra funcionarios de Rossana Chahla por supuestas compras irregulares.
- La denunciante recurrió a la Justicia acusando inacción en el Concejo. El PJ tildó la demanda de show mediático, argumentando que la oposición avaló la ley de emergencia vigente.
- El cruce profundiza la grieta política en Tucumán. Se espera que la Justicia determine la validez de la denuncia, lo que marcará la relación futura entre el Ejecutivo y el Concejo.
La denuncia penal formulada contra funcionarios de San Miguel de Tucumán resonó en el recinto del Concejo Deliberante. La demandante, Ana González, justificó el haber recurrido directamente a la Justicia con que en el cuerpo parlamentario “no hay eco” para que sea tratada una acusación de tal nivel. En tanto, el oficialismo reaccionó cruzando a la edil por su “poca honestidad política” y respaldando a la gestión de Rossana Chahla.
El Concejo encabezado por Fernando Juri -hoy a cargo de la Intendencia- mantuvo en tratamiento más de una decena de temas en sesión parlamentaria. Durante el período de manifestaciones generales, los cruces se encendieron en torno a la acusación de que cinco miembros del gabinete municipal habrían firmado presuntas contrataciones irregulares por $2.700 millones.
El concejal Emiliano Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital) tildó a la denuncia de “inentendible y contradictoria” en términos políticos y jurídicos. Señaló que tanto González como su par del Partido por la Justicia Social (PJS), Carlos Ale, votaron a favor de la declaración de emergencia ambiental, que habilita las contrataciones directas para cuestiones sanitarias.
“Un canalla”
Además, el oficialista cuestionó el trasfondo de la demanda y la ligó con el líder del partido y ex intendente, Germán Alfaro. “No tenemos ningún tipo de duda de que es un show mediático que va a terminar en poco tiempo. Pero lo más grave es que detrás de esto hay un canalla que utiliza a una mujer, y eso es lo que más me preocupa. ¿Por qué su compañero de bloque no firmó la denuncia, pero cuando va a los medios sí habla del tema?”, lanzó, aclarando que no estaba “atacando” a González.
La concejal le respondió que “no hay que subestimar a las mujeres”. “A la denuncia la hace Ana González; yo me hago cargo de lo que digo, de lo que hago y no tengo por qué darle explicaciones a nadie”, aseveró. Y fundamentó que la demanda se hizo directamente ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) porque “en este recinto no hay eco, no se soluciona nada” en temas de ese calibre.
Sus dichos generaron la queja de los ediles peronistas. El presidente del bloque del PJ, Ernesto Nagle, reclamó que era una “falta de respeto” hacia el Concejo Deliberante. “No voy a permitir que se diga que acá lo que se dice o hace no tiene eco. Es como decir que acá no se hace nada, cuando hay miles de ordenanzas votadas con la escucha de los vecinos y por gestión pública”, dijo, y remarcó que la alfarista debía pedir disculpas.
Luego el oficialista Facundo Vargas Aignasse demandó, con respecto a la denuncia, que debían haberse agotado las vías administrativas antes de pasar al plano jurídico. “Veo ahí la poca honestidad política de la que venimos hablando. Los que hablan de las contrataciones son los mismos que han votado esta herramienta que necesitaba el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) en plena legalidad”, indicó.
También se pronunció al respecto Cristian Abel (Acción Vecinal), que ingresó al cuerpo en lugar de Carlos Arnedo, ex alfarista, y que hoy se encuentra alineado a la gestión de Chahla. “Estamos adelantando los tiempos políticos cuando la gente está preocupada por otras cosas como llegar fin de mes o cómo endeudarse lo menos posible, y estas cosas no nos quedan bien a los políticos. Y no tengo dudas, y ya lo dijo la intendenta, que cada uno de sus funcionarios se va a presentar ante la Justicia y va a responder a cada uno de los hechos”, sostuvo.
Sobre el PJ y el alfarismo
En tanto, el radical Federico Romano Norri se refirió a la “interna” dentro del peronismo. “Este tipo de denuncias nos hacen daño al conjunto de la clase política porque ponen un manto de duda contra todos, y lo cierto es que no todos somos iguales. Ya hemos vivido malos ejemplos cuando (Osvaldo) Jaldo hablaba de (Juan) Manzur o cuando Alfaro decía que a la cárcel de Benjamín Paz la iba a llenar con Jaldo y Manzur, y hoy terminan todos juntos. No entiendo si son un bloque, si no lo son... Desde la UCR exigimos transparencia y seriedad”, expresó.
El alfarista Ale pidió la palabra y respondió a los planteos sobre la denuncia y a la relación del PJS con el peronismo. En primer lugar, aseguró que “se hizo lo que correspondía: se fue a la Justicia con una denuncia y con pruebas”. Luego agregó: “no es judicializar la política. La política va por otro carril. Acá estamos haciendo una observación de la gestión municipal, viendo si los funcionarios son acordes para el cargo que ocupan y si son personas éticamente presentables ante la sociedad”.
En paralelo, el concejal reafirmó el apoyo al gobernador Jaldo y al Frente Tucumán Primero, pero distinguió que en el Concejo cumplen el rol de opositores. “Quienes tienen dudas será porque les cae bien cualquier movimiento político. Hoy están acá, se enamoran de un intendente, después se enamoran de otro por cuatro años, dicen que es el mejor de la historia cuando asumen en un cargo y después lo defenestran diciendo que ya cumplió una etapa y salen a enamorar al nuevo intendente. A mí me daría vergüenza”, lanzó.
En el recinto se sancionaron por unanimidad 16 proyectos de ordenanza y resolución como la implementación de la política municipal de prevención de la dependencia digital; la creación del sistema único de habilitación de locales y de una app para celulares “SMT libre de gluten”, y la solicitud al DEM de instalar complejos semaforizados en diferentes arterias del municipio.