Concejo Deliberante capitalino: el alfarismo y el PJ cruzaron chicanas por la denuncia penal

“Un canalla”

Además, el oficialista cuestionó el trasfondo de la demanda y la ligó con el líder del partido y ex intendente, Germán Alfaro. “No tenemos ningún tipo de duda de que es un show mediático que va a terminar en poco tiempo. Pero lo más grave es que detrás de esto hay un canalla que utiliza a una mujer, y eso es lo que más me preocupa. ¿Por qué su compañero de bloque no firmó la denuncia, pero cuando va a los medios sí habla del tema?”, lanzó, aclarando que no estaba “atacando” a González.