River podría recibir millones gracias a Julián Álvarez: el Barcelona prepara una oferta récord

La normativa establece que el 5% del monto total de una transferencia internacional debe repartirse entre las instituciones que participaron en la formación del futbolista entre los 12 y los 23 años. En el caso de Julián Álvarez, River Plate recibiría el porcentaje más importante debido a que el atacante llegó al club con 15 años y permaneció allí hasta los 22.