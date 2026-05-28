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River podría recibir millones gracias a Julián Álvarez: el Barcelona prepara una oferta récord

El delantero argentino volvió a quedar en el centro del mercado europeo por el fuerte interés del Barcelona. Si Atlético de Madrid acepta venderlo, el "Millonario" recibiría una cifra millonaria gracias al mecanismo de solidaridad de FIFA.

Julián Álvarez es una de las figuras del Atlético de Madrid.
Julián Álvarez es una de las figuras del Atlético de Madrid.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Barcelona prepara una oferta de 150 millones de euros en España para fichar a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, buscando reforzar su plantel en el mercado actual.
  • River Plate recibirá el 3,75% del pase (unos 5,6 millones de euros) por el mecanismo de solidaridad de FIFA, tras haber formado al delantero cordobés entre los 15 y 22 años.
  • El ingreso fortalecerá las finanzas de River en su reconstrucción deportiva y consolidará a Álvarez como uno de los jugadores argentinos más caros del mercado europeo.
Resumen generado con IA

Julián Álvarez volvió a convertirse en uno de los nombres más fuertes del mercado de pases europeo. El delantero argentino, que hace dos temporadas dejó Manchester City para transformarse en refuerzo estrella del Atlético de Madrid, ahora aparece en el radar del Barcelona y podría protagonizar una transferencia histórica que impactaría directamente en River.

Según distintos reportes surgidos en Europa, el conjunto catalán prepara una primera oferta formal para intentar quedarse con “La Araña”, una de las grandes figuras argentinas del momento. Frente a ese escenario, Atlético de Madrid ya fijó postura: tasaría al cordobés en 150 millones de euros, una cifra impactante aunque todavía lejana a los 500 millones que figuran en su cláusula de rescisión.

La posibilidad de semejante operación genera expectativa no solamente en España, sino también en Núñez. Es que River sigue muy de cerca cada movimiento alrededor del delantero debido al mecanismo de solidaridad implementado por FIFA, que beneficia económicamente a los clubes formadores.

La normativa establece que el 5% del monto total de una transferencia internacional debe repartirse entre las instituciones que participaron en la formación del futbolista entre los 12 y los 23 años. En el caso de Julián Álvarez, River Plate recibiría el porcentaje más importante debido a que el atacante llegó al club con 15 años y permaneció allí hasta los 22.

Por esa razón, al “Millonario” le corresponde un 3,75% de una futura venta. Si el pase finalmente se concreta en los 150 millones de euros que pretende Atlético de Madrid, River embolsaría alrededor de 5,6 millones de euros sin necesidad de negociar directamente al jugador.

El otro club beneficiado sería Atlético Calchín, donde Julián inició su formación futbolística antes de desembarcar en River. La institución cordobesa recibiría el 0,75% de la transferencia, un ingreso que también tendría enorme impacto para su economía.

Aunque la cifra luce menor en comparación con las ventas recientes de jóvenes figuras como Claudio Echeverri o Franco Mastantuono, el ingreso representaría una suma extremadamente importante para el fútbol argentino y para las finanzas de River, que atraviesa un período de reconstrucción deportiva bajo el mando de Eduardo Coudet.

Mientras tanto, el futuro de Julián Álvarez vuelve a quedar envuelto en rumores y millones. Y en Núñez, aunque ya no vista la banda roja, siguen cada novedad como si todavía jugara en el Monumental.

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