Tras varios años de distancia, Zaira Nara y Paula Chaves volvieron a mostrarse juntas

Resumen para apurados
- Las modelos Zaira Nara y Paula Chaves se reencontraron este jueves en un shopping tras años de distanciamiento por diferencias personales, marcando un acercamiento público.
- La distancia comenzó cuando Nara inició una relación con Facundo Pieres, ex de Chaves. El dolor por la muerte de la mascota de Paula propició un reciente acercamiento entre ambas.
- Aunque Chaves aclaró que no es una reconciliación definitiva, el hecho normaliza su relación laboral y social, permitiéndoles compartir futuros eventos sin la tensión previa.
Después de años de evitar coincidir en público, Zaira Nara y Paula Chaves volvieron a mostrarse juntas y sorprendieron con una imagen que hasta hace poco parecía imposible. El reencuentro ocurrió este jueves durante la inauguración de un nuevo local en un reconocido shopping y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.
Las modelos aparecieron sonrientes, relajadas y abrazadas mientras recorrían el local con canastos en la mano. Las imágenes fueron compartidas por Willy García Navarro, manager de ambas, quien publicó el video en sus historias de Instagram junto a un mensaje afectuoso: “¡Diosas mis amigas! ¡Las quiero!”.
El acercamiento marca un cambio importante en una relación que llevaba años atravesada por la distancia. El conflicto entre ambas comenzó cuando Zaira inició una relación con Facundo Pieres, quien había sido pareja de Paula Chaves muchos años atrás. Desde entonces, la amistad se enfrió y, aunque compartían eventos, trabajos y hasta el madrinazgo de sus hijas, evitaban cualquier contacto directo.
Con el tiempo, la tensión se volvió evidente. Incluso cuando coincidían en reuniones o lanzamientos, ambas tomaban recaudos para no cruzarse.
Pero una situación inesperada empezó a modificar el vínculo. Hace algunas semanas murió Moro, el perro de Paula Chaves y Pedro Alfonso, una mascota muy querida por toda la familia. Ese episodio doloroso generó un nuevo acercamiento entre las modelos.
Zaira habló recientemente sobre ese momento y recordó el fuerte vínculo emocional que tenía con el animal. “Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo”, contó en una entrevista. “Fue lindo para las dos, hay mucho cariño”, agregó, sin profundizar demasiado sobre los motivos de la pelea.
Por su parte, Paula también se refirió al tema en “Desayuno Americano” y aseguró que el reencuentro fue positivo, aunque evitó hablar de reconciliación definitiva.
“Las cosas se acomodan y, de repente, te encontrás con personas en momentos que menos lo esperás”, reflexionó la conductora. Según relató, durante esa charla ambas recordaron anécdotas vinculadas a Moro y revivieron cierta complicidad que había quedado interrumpida por los años de distanciamiento.
De todos modos, Paula fue cauta al definir el presente del vínculo. “Está todo bien, hay buena onda, pero es mucho decir que estamos amigadas”, explicó. También reconoció que todavía queda pendiente una conversación más profunda.
“Pasaron cosas entre nosotras y cada una tiene su mirada. Ese día hablamos apenas media hora. Hubo un abrazo muy lindo y reina la paz”, sostuvo.
La modelo dejó en claro que, aunque todavía no recuperaron la amistad de antes, ya no existe la incomodidad de evitarse en cada evento. “Nos van a ver compartiendo espacios, charlando y riéndonos. Hoy está todo bien”, concluyó.