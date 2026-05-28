Tras varios años de distancia, Zaira Nara y Paula Chaves volvieron a mostrarse juntas

Zaira habló recientemente sobre ese momento y recordó el fuerte vínculo emocional que tenía con el animal. “Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo”, contó en una entrevista. “Fue lindo para las dos, hay mucho cariño”, agregó, sin profundizar demasiado sobre los motivos de la pelea.