De “Notti Magiche” a “Dai Dai”: cómo los himnos del Mundial convierten idiomas en fenómenos globales

Según datos relevados por un informe que identifica las principales barreras que frenan a los adultos para aprender idiomas, señaló que los argentinos asocian aprender idiomas con la posibilidad de ampliar oportunidades personales y profesionales, generar nuevas conexiones y abrirse a otras culturas. Sin embargo, barreras como la falta de tiempo o la vergüenza al hablar siguen apareciendo entre los principales obstáculos para comenzar.