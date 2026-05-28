De “Notti Magiche” a “Dai Dai”: cómo los himnos del Mundial convierten idiomas en fenómenos globales
“Los himnos mundialistas trascienden lo deportivo y se convierten en fenómenos culturales globales. Muchas veces, las personas tienen su primer acercamiento a un idioma a través de una canción que escuchan durante un Mundial”, explica Yolanda del Peso.
Resumen para apurados
- Un estudio de Preply reveló en Argentina que los himnos de los Mundiales, como el nuevo tema 'Dai Dai' para 2026, impulsan el interés por aprender nuevos idiomas y culturas.
- Históricamente, temas como 'Notti Magiche' y 'Waka Waka' instalaron términos extranjeros. Hoy, las búsquedas de 'dai dai' en Google Trends crecieron tras el estreno del tema.
- Estos fenómenos musicales actúan como un puente accesible para superar barreras de aprendizaje en adultos, proyectando una mayor integración multicultural a nivel global.
Cada Mundial deja imágenes imborrables, partidos históricos y también una canción capaz de atravesar fronteras. Desde “Notti Magiche” en Italia 90’ hasta “Waka Waka” en Sudáfrica 2010, los himnos mundialistas lograron algo más que acompañar un torneo. Se transformaron en símbolos culturales que identifican a un país, una época y hasta un idioma entero.
A pocas semanas de que comience el Mundial 2026, el fenómeno vuelve a repetirse con “Dai Dai”, el nuevo tema interpretado por Shakira junto a Burna Boy. La canción, que mezcla italiano, inglés y español, ya empezó a generar impacto en redes sociales y plataformas digitales, despertando además el interés de los argentinos por nuevos idiomas y expresiones culturales.
Según un análisis de Google Trends realizado por Preply, la plataforma de clases particulares online, las búsquedas vinculadas al término “dai dai” crecieron significativamente en Argentina tras el lanzamiento oficial del tema. El mayor pico de interés se registró el 8 de mayo, coincidiendo con la viralización de fragmentos de la canción en redes sociales.
“Los himnos mundialistas trascienden lo deportivo y se convierten en fenómenos culturales globales. Muchas veces, las personas tienen su primer acercamiento a un idioma a través de una canción que escuchan durante un Mundial”, explica Yolanda del Peso, portavoz de Preply.
No es la primera vez que ocurre. En 1990, en Italia la canción “Notti Magiche” instaló frases en italiano en millones de hogares alrededor del mundo. Dos décadas más tarde, “Waka Waka”, de Shakira, convirtió palabras y sonidos africanos en parte de la cultura pop global. Más recientemente, “Hayya Hayya”, el himno de Qatar 2022, volvió a despertar curiosidad por expresiones árabes y nuevas referencias culturales vinculadas al torneo.
“El Mundial funciona como una enorme vidriera multicultural. La música tiene la capacidad de acercar idiomas y culturas de una manera emocional, cotidiana y accesible”, agrega Del Peso.
El impacto también se refleja en los hábitos digitales. De acuerdo con Google Trends, canciones mundialistas como “Waka Waka” continúan manteniendo altos niveles de búsqueda incluso años después de los torneos, consolidándose como fenómenos que exceden lo estrictamente deportivo.
Según datos relevados por un informe que identifica las principales barreras que frenan a los adultos para aprender idiomas, señaló que los argentinos asocian aprender idiomas con la posibilidad de ampliar oportunidades personales y profesionales, generar nuevas conexiones y abrirse a otras culturas. Sin embargo, barreras como la falta de tiempo o la vergüenza al hablar siguen apareciendo entre los principales obstáculos para comenzar.
En ese contexto, fenómenos culturales masivos como el Mundial vuelven a demostrar cómo una canción puede convertirse en mucho más que una banda sonora futbolera: también puede funcionar como puerta de entrada a nuevos idiomas, expresiones y formas de conectar con el mundo.