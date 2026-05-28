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El centro de la Vía Láctea podría no tener un agujero negro: el impactante hallazgo del Conicet

La investigación propone que Sagittarius A* podría estar formado por una enorme concentración de materia oscura y abre un nuevo debate en la astronomía mundial.

El misterio del centro de la Vía Láctea: la teoría del Conicet que sacude a la ciencia
El misterio del centro de la Vía Láctea: la teoría del Conicet que sacude a la ciencia Meteored
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Científicos del Conicet revelaron este mes que el centro de la Vía Láctea (Sagittarius A*) podría ser materia oscura y no un agujero negro, para explicar la dinámica estelar.
  • Con telescopios potentes y modelos matemáticos, el equipo analizó el movimiento estelar y demostró que la materia oscura puede simular la sombra de un agujero negro.
  • El estudio desafía un consenso astronómico clave y abre un debate global sobre la materia oscura, sirviendo de base para futuras observaciones del universo profundo.
Resumen generado con IA

Un equipo internacional liderado por investigadores argentinos presentó un estudio que podría cambiar una de las ideas más aceptadas de la astronomía moderna. Según la investigación, el centro de la Vía Láctea quizá no esté dominado por un agujero negro supermasivo, como se creyó durante décadas.

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El trabajo fue desarrollado por especialistas del Instituto de Astrofísica de La Plata (IALP, Conicet-UNLP) junto a científicos de Italia, Alemania y Colombia, y fue publicado en la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Qué descubrieron sobre el centro de la Vía Láctea

La investigación se centra en Sagittarius A*, el objeto ubicado en el núcleo galáctico a unos 26 mil años luz de la Tierra.

Hasta ahora, la comunidad científica sostenía que se trataba de un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a cerca de cuatro millones de soles. Sin embargo, el nuevo estudio propone otra posibilidad: que ese núcleo esté compuesto por una enorme concentración de materia oscura extremadamente compacta y densa.

Según los investigadores, este modelo logra explicar varios fenómenos observados en el centro de la galaxia, como el movimiento orbital de las estrellas cercanas y las imágenes registradas por telescopios de alta precisión.

La autora principal del trabajo, Valentina Crespi, explicó que el modelo también puede reproducir la famosa “sombra” atribuida a los agujeros negros debido a la manera en que la materia oscura curva la luz.

Cómo impacta este hallazgo en la astronomía

El estudio también plantea una conexión inédita entre el núcleo galáctico y el halo de materia oscura que rodea a la Vía Láctea. Según la hipótesis presentada, ambos podrían formar parte de una misma estructura física continua.

El investigador argentino Carlos Argüelles, integrante del Conicet y coautor del trabajo, señaló que esta es la primera vez que un modelo de materia oscura consigue vincular escalas tan diferentes dentro de la galaxia utilizando datos modernos sobre rotación estelar y dinámica orbital.

La propuesta no elimina por completo la posibilidad de un agujero negro, pero sí abre un nuevo debate científico sobre qué existe realmente en el corazón de la galaxia y cómo actúa la materia oscura, considerada uno de los grandes misterios del universo.

Para desarrollar la investigación, el equipo utilizó observaciones obtenidas a partir de algunos de los telescopios más potentes del mundo y elaboró modelos matemáticos capaces de reproducir el comportamiento del centro galáctico.

Los científicos adelantaron además que estos resultados podrían servir como base para futuras observaciones y experimentos destinados a estudiar regiones ocultas del universo y comprender mejor la estructura interna de la Vía Láctea.

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