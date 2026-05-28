Números de Oro sigue creciendo y el pozo ya alcanzó los $14.000.000

La ilusión vuelve a renovarse entre los tucumanos con una nueva edición de Números de Oro, el tradicional entretenimiento de LA GACETA que semana a semana entrega grandes premios y mantiene viva la expectativa en toda la provincia. Luego de que el último sorteo quedara vacante, el pozo acumulado ascendió a $14.000.000, despertando nuevamente el entusiasmo de miles de participantes.