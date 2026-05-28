Números de Oro

Números de Oro sigue creciendo y el pozo ya alcanzó los $14.000.000

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Números de Oro sigue creciendo y el pozo ya alcanzó los $14.000.000
Hace 20 Min

La ilusión vuelve a renovarse entre los tucumanos con una nueva edición de Números de Oro, el tradicional entretenimiento de LA GACETA que semana a semana entrega grandes premios y mantiene viva la expectativa en toda la provincia. Luego de que el último sorteo quedara vacante, el pozo acumulado ascendió a $14.000.000, despertando nuevamente el entusiasmo de miles de participantes.

Cada viernes, los lectores esperan su tarjeta junto al diario con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores. Con el paso del tiempo, Números de Oro se consolidó como una verdadera tradición tucumana, combinando entretenimiento, emoción y la posibilidad de acceder a un importante premio en efectivo.

Además, quienes poseen Tarjeta Sol cuentan con un beneficio especial: en caso de resultar ganadores, duplican automáticamente el monto del premio, haciendo aún más atractiva la participación y aumentando las chances de llevarse una suma millonaria.

A su vez, continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $350.000 para utilizar en reconocidos comercios de Tucumán, entre ellos Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

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