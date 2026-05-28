Consumidores descubrieron un “rulo” para financiarse gratis con la tarjeta de crédito

Resumen para apurados
- Consumidores en Argentina usan actualmente el botón de arrepentimiento en compras online para financiarse gratis con tarjetas de crédito ante la crisis económica.
- El truco consiste en comprar en cuotas con billeteras virtuales y cancelar rápido la operación; el sistema reembolsa el dinero pero mantiene la financiación sin interés.
- Esta práctica genera preocupación en comercios y fintechs, que ya planean endurecer los controles para evitar abusos en un contexto de caída del consumo masivo.
En medio de la caída del consumo y las dificultades económicas, comenzó a viralizarse entre consumidores un mecanismo para obtener financiamiento sin costo utilizando compras en cuotas con tarjeta de crédito que luego son canceladas mediante el denominado “botón de arrepentimiento”.
Según reveló iProfesional en una nota firmada por el periodista Claudio Zlotnik, algunos usuarios realizan compras online en cuotas sin interés y, tras concretar la operación, solicitan la cancelación inmediata para obtener el reembolso del dinero, manteniendo al mismo tiempo la financiación en el resumen de la tarjeta.
Cómo funciona el “rulo” con tarjetas de crédito
La maniobra consiste en comprar productos en cuotas —principalmente a través de billeteras digitales— y luego cancelar rápidamente la operación.
De acuerdo con comerciantes y empresarios consultados, en algunos casos el sistema devuelve el dinero al usuario sin anular el financiamiento original de la tarjeta, lo que permite acceder a efectivo financiado a tasa cero o con tasas inferiores a la inflación esperada.
La práctica comenzó a detectarse con mayor frecuencia durante el último Hot Sale y generó preocupación entre fabricantes y comercios.
Empresarios detectaron cancelaciones masivas de compras
Uno de los casos expuestos fue el de Emmanuel Fernández, dueño de la fábrica de calzados Kioshi, quien advirtió que una parte importante de las ventas online realizadas en cuotas habían sido canceladas poco después de concretarse.
Inicialmente, el empresario creyó que se trataba de errores administrativos o fallas en las plataformas de pago. Sin embargo, luego descubrió que varios consumidores utilizaban las operaciones únicamente para financiarse.
“No buscaban comprar las zapatillas, sino obtener financiación gratuita”, explicaron comerciantes consultados sobre la modalidad.
En qué casos funciona el mecanismo
Según empresarios del sector comercial, el sistema suele detectarse principalmente en operaciones realizadas mediante determinadas billeteras digitales y no tanto cuando intervienen bancos tradicionales.
En compras de montos elevados, como televisores o electrodomésticos de alta gama, algunas cadenas aseguraron que existen controles adicionales o bloqueos automáticos para evitar este tipo de maniobras.
Además, las billeteras digitales suelen establecer límites de compra que restringen el alcance del mecanismo.
La crisis y la caída del consumo detrás del fenómeno
Especialistas vinculan la aparición de este tipo de prácticas con el fuerte deterioro del consumo y el aumento del endeudamiento familiar.
De acuerdo con un relevamiento de la consultora Scentia, el consumo masivo cayó 3,8% interanual en abril y acumuló una baja del 3,3% durante el primer cuatrimestre del año.
El informe se elaboró a partir del análisis de más de 8.000 puntos de venta en todo el país y refleja el impacto de la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para llegar a fin de mes.
En este contexto, muchos consumidores buscan alternativas para obtener liquidez o aliviar sus gastos corrientes utilizando herramientas financieras disponibles en el mercado.
Qué es el botón de arrepentimiento
El botón de arrepentimiento es un mecanismo previsto por la legislación argentina de defensa del consumidor que permite cancelar compras realizadas de manera online dentro de un plazo determinado.
La herramienta fue diseñada para proteger a los usuarios en operaciones digitales, aunque algunos consumidores comenzaron a utilizarla con fines financieros y no estrictamente comerciales.
El crecimiento de estas maniobras abre un nuevo foco de preocupación para comercios, fintech y emisoras de tarjetas de crédito, que analizan reforzar controles para evitar abusos del sistema.