¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp desde el 1 de junio?

La decisión obligará a quienes poseen dispositivos obsoletos a actualizar el sistema operativo o considerar la adquisición de un nuevo equipo. El cambio responde estrictamente a la necesidad de mantener la compatibilidad con los estándares más recientes de privacidad y funcionalidad, ya que la plataforma revisa periódicamente los sistemas que admite y elimina el soporte para versiones que carecen de protección contra amenazas o que impiden el rendimiento óptimo de la aplicación.