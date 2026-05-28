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¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp desde el 1 de junio?

La plataforma retirará el soporte a equipos con sistemas obsoletos debido a criterios de seguridad y rendimiento.

¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp desde el 1 de junio?
WhatsApp
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • WhatsApp dejará de funcionar en celulares con sistemas obsoletos a nivel mundial desde el 1 de junio de 2026 para garantizar estándares de seguridad y rendimiento.
  • La medida exige contar con Android 5.0 o iOS 15.1, afectando a modelos antiguos como iPhone 6 y Galaxy S3, que no admiten estas actualizaciones de software requeridas.
  • Los usuarios afectados deberán actualizar su sistema operativo o cambiar de dispositivo antes de la fecha límite, que será aún más estricta a partir de septiembre.
Resumen generado con IA

A partir del 1 de junio de 2026, miles de usuarios alrededor del mundo perderán el acceso a WhatsApp en sus teléfonos móviles. El popular servicio de mensajería anunció la interrupción del soporte en una serie de modelos antiguos, como parte de su política habitual de actualización y seguridad. Esta medida busca garantizar una experiencia más segura y eficiente para la comunidad global de usuarios.

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La decisión obligará a quienes poseen dispositivos obsoletos a actualizar el sistema operativo o considerar la adquisición de un nuevo equipo. El cambio responde estrictamente a la necesidad de mantener la compatibilidad con los estándares más recientes de privacidad y funcionalidad, ya que la plataforma revisa periódicamente los sistemas que admite y elimina el soporte para versiones que carecen de protección contra amenazas o que impiden el rendimiento óptimo de la aplicación.

¿Qué dispositivos dejarán de ser compatibles?

Desde junio de 2026, WhatsApp ofrecerá soporte únicamente a teléfonos con Android 5.0 o superior y a iPhones con iOS 15.1 o posterior. Sin embargo, los requisitos se volverán más estrictos a partir del 8 de septiembre, momento en el cual la aplicación restringirá aún más su compatibilidad para funcionar exclusivamente en dispositivos con Android 6 o versiones más recientes.

Los modelos de teléfonos que carezcan de la capacidad para recibir estas actualizaciones en sus sistemas operativos perderán el acceso a la plataforma de manera definitiva. Esta decisión obliga a los usuarios de terminales antiguas a revisar el estado del software de sus equipos si desean mantener activo el servicio de mensajería durante el resto del año.

Modelos de iPhone afectados

En el caso de Apple, los siguientes modelos quedarán fuera de la lista de dispositivos compatibles, ya que no permiten actualizar a iOS 15.1:

  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 5s
  • iPhone 5c
  • Modelos anteriores
  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Galaxy Ace 4
  • Galaxy Core II
  • Optimus G
  • Optimus L5 II
  • Optimus L7 II
  • L70
  • L90
  • Xperia Z
  • Xperia M
  • Xperia E1
  • Xperia L
  • Xperia SP
  • One M7
  • Desire 500
  • Desire 300
  • Desire 601
  • Moto G (1.ª generación)
  • Moto E (1.ª generación)
  • Moto X (1.ª generación)
  • Ascend P6
  • Ascend G6
  • Ascend Y530
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