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Día de la Hamburguesa: la nueva campaña de Ruddy’s que apuesta a un producto "hecho de verdad"
Día de la Hamburguesa: la nueva campaña de Ruddy’s que apuesta a un producto hecho de verdad
Hace 1 Hs

En la gastronomía actual, muchas veces se habla más de la estética y de las modas que de la comida real. En un rubro lleno de tendencias que van y vienen, Ruddy’s decidió apostar a todo lo contrario: volver a la esencia. La marca tucumana acaba de lanzar su nueva campaña, "Hecha de verdad", un lema que busca poner el foco donde realmente importa: en el producto.

La idea detrás de este concepto es tan transparente como su propuesta: que el cliente tenga la certeza absoluta de qué tiene en su plato. Sin secretos, sin misterios y sin vueltas.

El trabajo diario detrás de la marca número uno

Aunque hoy Ruddy’s es la hamburguesería número uno en ventas en Tucumán y cuenta con cinco sucursales (en Barrio Norte, Centro, Barrio Sur y dos en Yerba Buena, sobre Av. Aconquija y Av. Perón), el equipo no pierde de vista cómo empezó todo. Para mantener el control total de la calidad, tomaron una decisión clave: todos los locales son de gestión directa, sin franquicias.

Esto permite que la promesa de "Hecha de verdad" se cumpla todos los días. En su centro de producción propio, seleccionan tres cortes distintos de carne, crean un blend exclusivo y forman los medallones de manera diaria. Mientras el mercado muchas veces recurre a productos congelados o industrializados, acá la diferencia está en la frescura de la producción diaria.

"No nos subimos a ninguna moda ni somos una tendencia", explican Franco León, Julián Braier y Javier Casis. "Nos dedicamos a hacer hamburguesas, que es lo que sabemos hacer. 'Hecha de verdad' nace de ahí, de cuidar el producto y la calidad como el primer día, a pesar del volumen de gente que manejamos hoy".

Día de la Hamburguesa: la nueva campaña de Ruddy’s que apuesta a un producto hecho de verdad

Un lugar ganado en el paladar tucumano

Lograr este posicionamiento en una provincia con una cultura tan fuerte alrededor del sánguche de milanesa es el verdadero logro de la marca. Por eso, en el Día de la Hamburguesa, el festejo tiene un sabor especial. No se trata de una fecha comercial más, sino de celebrar el camino recorrido por un proyecto 100% tucumano que supo transformar el mercado local.

Para asegurarse de que cada tucumano caiga en la tentación un día como hoy, la marca mantiene activas sus promociones semanales que se actualizan cada lunes. Actualmente, los combos especiales de la Ruddy's Doble, MacDDys Doble y Cheeseburger Doble (que incluyen hamburguesa, papas y gaseosa) rondan entre los $12.200 y los $13.500, disponibles en todos sus locales.

El secreto en casa: cómo intentar la hamburguesa perfecta

Para finalizar la entrevista, no podíamos dejarlo ir sin alguna recomendación para preparar nuestras propias hamburguesas. No es que las pudiéramos imitar en casa, pero sí intentarlo.

Según su experiencia, el secreto de una buena hamburguesa se trata de «combinar cortes de carne que tengan la grasa justa para darle sabor y jugo a la hamburguesa. Siempre tratando de manipular lo menos posible la carne para que no pierda sus nutrientes«.

Con "Hecha de verdad", Ruddy’s no busca inventar nada nuevo, sino defender lo auténtico: el compromiso diario, el origen local y la tranquilidad de saber que, tanto en sus locales como en los fuegos de casa, el respeto por el producto es lo que hace la diferencia. ¿Todavía no estás convencido? Podés ir y probar la mejor hamburguesa de Tucumán en cualquiera de sus cinco sucursales:

- Centro: 25 de Mayo 515

- Barrio Norte: Santa Fe 277

- Barrio Sur: General Paz 554

- Yerba Buena: Av. Perón 1850.

- Yerba Buena: Av. Aconquija 365.

Esta nota es de acceso libre.
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