Día de la Hamburguesa: la nueva campaña de Ruddy’s que apuesta a un producto "hecho de verdad"

Con "Hecha de verdad", Ruddy’s no busca inventar nada nuevo, sino defender lo auténtico: el compromiso diario, el origen local y la tranquilidad de saber que, tanto en sus locales como en los fuegos de casa, el respeto por el producto es lo que hace la diferencia. ¿Todavía no estás convencido? Podés ir y probar la mejor hamburguesa de Tucumán en cualquiera de sus cinco sucursales: