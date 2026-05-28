El duro diagnóstico de Roberto Cachanosky sobre la economía de Javier Milei

El economista Roberto Cachanosky analizó la situación económica actual y aseguró que la inflación terminó neutralizando el efecto de la devaluación aplicada al inicio del gobierno de Javier Milei. Además, advirtió sobre la pérdida de más de 200.000 empleos privados formales y un deterioro creciente del consumo y los salarios.
En una entrevista con La Voz En Vivo, Cachanosky sostuvo que la economía argentina atraviesa una fuerte disparidad entre sectores productivos. Mientras actividades como el petróleo, la energía, la minería y el agro muestran mejores indicadores, gran parte de la industria, la construcción y el comercio permanecen estancados o en caída.
“El crecimiento que muestran algunos números está sostenido por sectores puntuales. Pero la tendencia general de la economía claramente es al estancamiento o a la baja”, afirmó el economista durante el diálogo.
Roberto Cachanosky alertó por la caída del empleo formal
Uno de los puntos más críticos señalados por el analista fue el deterioro del mercado laboral. Según explicó, tomando datos del Ministerio de Trabajo, desde noviembre de 2023 se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado.
A esto se suma una caída persistente del poder adquisitivo. Cachanosky indicó que los salarios públicos y privados vienen creciendo por debajo de la inflación desde hace varios meses.
“Si realmente hubiese crecimiento económico, habría más contratación de personal y mejores salarios. Eso hoy no está pasando”, remarcó.
“Toda la devaluación se la comió la inflación”
En relación con el tipo de cambio, el economista aseguró que el beneficio competitivo de la devaluación inicial ya desapareció. Según explicó, el índice de tipo de cambio real se encuentra prácticamente en los mismos niveles que en diciembre de 2023.
“Toda la devaluación se la comió la inflación. Por eso hoy Argentina volvió a ser cara”, sostuvo.
Además, cuestionó las medidas oficiales destinadas a captar dólares y criticó especialmente el denominado “Super RIGI”, al considerar que genera desigualdades y privilegios para determinados sectores económicos.
Preocupación por el consumo y el clima social
Cachanosky también se refirió al deterioro del consumo interno. Indicó que incluso el comercio electrónico registra caídas interanuales cercanas al 4%, un dato que refleja la retracción del gasto de las familias.
El economista afirmó que comienza a percibirse un cambio en el humor social, incluso entre sectores que anteriormente respaldaban las políticas económicas del Gobierno.
“Antes me decían que había que apoyar. Ahora veo mucho mal humor, y eso refleja lo que se vive en la calle”, expresó.
A su vez, advirtió sobre el incremento de la mora en préstamos personales y tarjetas de crédito, situación que genera preocupación en el sistema financiero.
Incertidumbre económica y panorama electoral
De cara a las elecciones legislativas de 2027, Cachanosky consideró que la falta de recuperación económica podría impulsar una mayor dolarización y afectar las inversiones.
“Si llegás a las elecciones con una economía que no repunta y una inflación que no baja, aparece un gran interrogante político y económico”, planteó.
Finalmente, el economista sostuvo que el Gobierno concentra sus esfuerzos únicamente en el equilibrio fiscal y monetario, pero sin desarrollar una estrategia de crecimiento sostenido.
“Falta una política económica orientada al crecimiento real y al fortalecimiento del consumo interno”, concluyó.