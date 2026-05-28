Ana Lía Corte apareció desmembrada: el dato de la autopsia que aclaró qué pasó
La autopsia al cuerpo de Ana Lía Corte reveló que la mujer murió por un paro cardíaco no traumático y descartó un crimen. Además, los peritos explicaron por qué los restos aparecieron desmembrados tras casi tres semanas de búsqueda en Bariloche.
Resumen para apurados
- La autopsia a Ana Lía Corte, hallada muerta en Bariloche tras tres semanas desaparecida, determinó que falleció por un paro cardíaco y descartó la hipótesis de un homicidio.
- La mujer desapareció el 8 de mayo y fue rastreada por cámaras de colectivos. Los peritos aclararon que el desmembramiento del cuerpo se debió a la acción de animales de la zona.
- La confirmación científica de la identidad y la causa de muerte permitió entregar los restos a la familia, cerrando una investigación que había conmocionado a la comunidad.
La autopsia realizada al cuerpo de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que fue hallada muerta este martes en Bariloche tras casi tres semanas desaparecida, aportó un dato estremecedor que permitió descartar la hipótesis de un homicidio.
Según confirmaron fuentes del Ministerio Ana Lía CortePúblico Fiscal (MPF) de Río Negro, la causa de muerte fue un “paro cardíaco no traumático”. Además, los peritos determinaron que el estado desmembrado en el que apareció el cadáver fue consecuencia de la acción de animales de la zona y no de un ataque criminal.
Qué reveló la autopsia de Ana Lía Corte
El informe forense fue clave para esclarecer uno de los puntos que más preocupación había generado en la investigación: las condiciones en las que fueron encontrados los restos.
De acuerdo con la pericia, el cuerpo no presentaba lesiones compatibles con un hecho violento ni signos de intervención humana posterior a la muerte.
“Los restos no presentaban indicios de criminalidad y el estado general en que fue hallado el cuerpo es resultado de la acción de animales presentes en la zona”, señalaron desde el MPF.
La información permitió descartar la posibilidad de un asesinato, una hipótesis que había tomado fuerza debido al estado en el que apareció el cadáver.
Cómo identificaron el cuerpo hallado en Bariloche
Otro avance importante de la causa fue la confirmación oficial de la identidad de la víctima.
Si bien la familia de Ana Lía Corte ya había reconocido que los restos correspondían a la mujer desaparecida, la Justicia necesitaba validar científicamente la identidad.
La identificación se logró mediante un estudio de huellas dactilares realizado por especialistas forenses.
Una vez finalizada la autopsia, los restos fueron entregados a los familiares para que pudieran despedirla. En ese mismo momento, las autoridades judiciales les comunicaron personalmente los resultados de las pericias médicas.
Tres semanas de búsqueda y misterio en Bariloche
Ana Lía Corte había sido vista por última vez el pasado 8 de mayo en el barrio Melipal, en Bariloche.
Durante casi tres semanas, efectivos de la Policía de Río Negro y personal del Ministerio Público Fiscal realizaron intensos operativos de búsqueda en distintos sectores de la ciudad y zonas aledañas.
Los rastrillajes incluyeron áreas boscosas del Cerro Otto, construcciones abandonadas y sectores cercanos a los lagos Nahuel Huapi y Moreno, aunque inicialmente todos los procedimientos dieron resultado negativo.
La pista clave que siguieron los investigadores
El dato más importante para reconstruir los últimos movimientos de Ana Lía Corte surgió a partir de las cámaras de seguridad del transporte público.
Las grabaciones mostraron que la mujer había abordado un colectivo de la línea 51 y descendido en la intersección de las calles Tiscornia y Onelli, en pleno centro de Bariloche.
A partir de esa información, los investigadores concentraron los operativos en la zona de la barda del Ñireco y en sectores cercanos al arroyo, a pocas cuadras del lugar donde finalmente fueron encontrados los restos.
El caso conmocionó a Bariloche y mantuvo en vilo a la comunidad durante semanas, hasta que las pericias forenses lograron esclarecer las circunstancias de la muerte de Ana Lía Corte.