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Atención, Selección: un vidente brasileño que acertó tres campeones pronosticó quién ganará el Mundial 2026

Se trata de Michael Bruno, conocido por haber anticipado a los campeones de 2010, 2014 y 2018.

Atención, Selección: un vidente brasileño que acertó tres campeones pronosticó quién ganará el Mundial 2026
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • El vidente brasileño Michael Bruno, conocido por acertar tres campeones previos, pronosticó que Portugal ganará el Mundial 2026 y Argentina caerá en cuartos de final.
  • Bruno, apodado el 'Vidente de las Copas', anticipó con éxito los campeones de 2010, 2014 y 2018. Reveló su predicción en una entrevista reciente con el medio Globo Esporte.
  • El pronóstico generó fuerte repercusión en redes sociales, donde los hinchas debaten sobre la efectividad del vidente y el futuro de las selecciones de Argentina y Portugal.
Resumen generado con IA

Un nuevo pronóstico mundialista comenzó a recorrer las redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los fanáticos del fútbol. Esta vez, quien habló fue Michael Bruno, un vidente brasileño conocido popularmente como el “Vidente de las Copas” por haber acertado a los campeones de los Mundiales 2010, 2014 y 2018.

A pocos días del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Bruno dio a conocer cuál es, según su visión, la selección que levantará el trofeo y sorprendió con su respuesta: Portugal.

El pronóstico de Michael Bruno para el Mundial 2026

En una entrevista con Globo Esporte, el vidente aseguró que viene sosteniendo desde hace años que el próximo campeón del mundo será el seleccionado portugués, liderado por Cristiano Ronaldo.

“Desde 2022 he estado anunciando al próximo campeón. Portugal será campeón del mundo”, afirmó.

Además, Bruno explicó que España llegará a la final y mencionó a otras selecciones que, según su visión, serán protagonistas del torneo: Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil.

Qué dijo sobre la selección argentina

El pronóstico también incluyó una predicción poco alentadora para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Según el vidente brasileño, la selección argentina quedará eliminada en los cuartos de final del Mundial.

Aunque no precisó contra qué rival ocurriría la eliminación, la afirmación rápidamente se volvió viral y provocó una ola de comentarios entre hinchas argentinos y brasileños.

La reacción en redes sociales

Las declaraciones de Bruno generaron repercusión inmediata en redes sociales, donde muchos usuarios recordaron sus aciertos anteriores en los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Mientras algunos tomaron el pronóstico como una simple curiosidad futbolera, otros se mostraron sorprendidos por la precisión de sus predicciones pasadas y volvieron a instalar el debate sobre las “maldiciones” y cábalas mundialistas.

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