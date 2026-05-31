El mito de las megadosis de vitamina C para curar el dengue: qué dice la ciencia frente a la naturopatía

Resumen para apurados
- Científicos y organismos de salud advierten en Argentina que no existe evidencia de que las megadosis de vitamina C curen el dengue o reduzcan su carga viral.
- Ante el brote de dengue, la naturopatía promueve dosis que superan el límite diario de 2.000 mg, lo que puede causar diarrea, cólicos y cálculos renales por saturación.
- La advertencia busca evitar complicaciones por hipervitaminosis y concientizar que solo la hidratación médica controlada es efectiva para salvar vidas ante cuadros graves.
También conocida como ácido ascórbico, la vitamina C desempeña diversas funciones en el organismo. Contribuye, entre otras cosas a fortalecer, el sistema inmunitario al estimular la producción de anticuerpos y glóbulos blancos. Es una buena ayuda para combatir dengue, chikungunya y gripe. Tres cuadros que en esta época del año coinciden.
Los dos primeros, virus transmitidos por el mosquito Aedes Aegyptis, son temas de salud pública ya desde hace varios meses. Ahora con el frío llegan los resfriados y la influenza también se potencia. Con ese panorama sanitario es que el consumo de vitamina C crece. Hay que tener en cuenta que al combatir cuatro frentes con un mismo nutriente, pueden generarse complicaciones.
En el caso del antioxidante no hay peligro de una sobredosis porque no es un fármaco, pero sí puede generar una hipervitaminosis o toxicidad por exceso. El cuerpo no acumula la vitamina C en la grasa, o sea que si se toma de más, el cuerpo elimina el exceso a través de la orina. Por eso es muy difícil sufrir una intoxicación mortal o grave de un día para el otro.
Mejor evitar
Sin embargo, agregar más síntomas incómodos a enfermedades que pueden llegar a tener complicaciones serias, no es recomendable. Si se supera el límite de los 2.000 miligramos diarios de forma continua, aparecen efectos secundarios molestos y, a la larga, complicaciones de salud. El exceso de vitamina C que el intestino no llega a absorber irrita el sistema digestivo y puede provocar diarrea severa (lo que también causará deshidratación), cólicos estomacales, náuseas y gases.
Se pueden formar cálculos renales porque el cuerpo transforma el exceso del nutriente en una sustancia llamada oxalato y, si hay mucho, se une al calcio formando las famosas “piedras en los riñones”.
Ciencia y naturaleza
Ninguna vacuna cura una enfermedad una vez que ya se está contagiado; su única función es prevenirla. Ante el contagio hará que el cuadro sea muchísimo más leve. En el mundo de la medicina alternativa y la naturopatía suele promoverse el uso de megadosis de vitamina C (tomada por vía intravenosa) para combatir virus de todo tipo. Sin embargo, hay una línea muy clara entre lo que promueven estas corrientes y lo que la ciencia médica y los organismos de salud globales (como la OMS) han logrado comprobar.
El argumento naturópata es que la vitamina C estimula los glóbulos blancos y es un potente antioxidante. Una cosa es que la vitamina C ayuda a las defensas a estar en buen estado cualquier día de la vida, pero otra muy diferente es que pueda frenar la replicación del virus del dengue o evitar que dañe tus vasos sanguíneos. No existe ningún estudio clínico serio que demuestre que la vitamina C reduzca la carga viral del dengue o cure a un paciente.
En cuanto a las dosis masivas, el cuerpo humano tiene un límite de absorción; todo lo que se consume en exceso no se aprovecha y se expulsa por la orina. En casos graves, el dengue hace que los vasos sanguíneos se vuelvan "permeables", dejando escapar el líquido de la sangre (lo que baja las plaquetas y puede causar shock). Ninguna cantidad de vitamina C puede detener este proceso físico. Lo único que salva vidas en ese escenario es la reposición de líquidos mediante suero intravenoso controlado por un médico.
Algunos naturópatas recomiendan tomar 500 miligramos de vitamina C seis veces al día para el tratamiento y la prevención del dengue, una dosis que equivale a 3.000 miligramos de vitamina C al día, lo que supone 1.000 por encima del límite máximo diario recomendado.
En resumen, en cualquiera de los cuatro cuadros que están complicando la salud en esta época del año consumir naturalmente vitamina C o suplementarse con ella, no hará daño, pero tampoco cortará la enfermedad ni va a sustituir la necesidad médica.