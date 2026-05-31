El mito de las megadosis de vitamina C para curar el dengue: qué dice la ciencia frente a la naturopatía

Ciencia y naturaleza

Ninguna vacuna cura una enfermedad una vez que ya se está contagiado; su única función es prevenirla. Ante el contagio hará que el cuadro sea muchísimo más leve. En el mundo de la medicina alternativa y la naturopatía suele promoverse el uso de megadosis de vitamina C (tomada por vía intravenosa) para combatir virus de todo tipo. Sin embargo, hay una línea muy clara entre lo que promueven estas corrientes y lo que la ciencia médica y los organismos de salud globales (como la OMS) han logrado comprobar.