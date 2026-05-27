Tras el motín del domingo, detectaron droga durante una visita en el Instituto Cura Brochero

Tras los procedimientos, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, sostuvo: “Lo que dijimos ayer con firmeza sobre los hechos en el Instituto Cura Brochero no nos equivocamos. Hoy en la requisa en la visita de los familiares se encontraron sustancias tóxicas (marihuana). Como dijimos ayer y le reafirmamos hoy: no nos van a doblegar en la decisión que la droga no ingrese al Instituto Cura Brochero”.