Aceiteros lanzaron una huelga por tiempo indeterminado tras el fracaso de las paritarias

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo iniciaron este martes un paro nacional por tiempo indeterminado en rechazo a la propuesta salarial presentada por las cámaras empresarias del sector, que ofrecieron un aumento del 0% para mayo.