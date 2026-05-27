Aceiteros lanzaron una huelga por tiempo indeterminado tras el fracaso de las paritarias

Resumen para apurados
- Sindicatos aceiteros iniciaron este martes un paro nacional por tiempo indeterminado en puertos y plantas de Argentina tras fracasar la paritaria por una oferta salarial de 0%.
- Los gremios exigen un salario básico de $2,8 millones y denuncian ganancias extraordinarias empresarias, mientras que la cámara patronal califica la demanda de desorbitante.
- La huelga afecta una actividad estratégica para el ingreso de divisas en plena cosecha, amenazando la liquidación de exportaciones agroindustriales y la cadena de suministro.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo iniciaron este martes un paro nacional por tiempo indeterminado en rechazo a la propuesta salarial presentada por las cámaras empresarias del sector, que ofrecieron un aumento del 0% para mayo.
La medida de fuerza fue resuelta luego del fracaso de las negociaciones paritarias con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y las empresas del biodiésel.
Desde los gremios denunciaron que las patronales buscan imponer un congelamiento salarial pese a las fuertes ganancias obtenidas por el complejo agroexportador tras la reducción de las retenciones.
Paro nacional aceitero y fuerte rechazo gremial
A través de un duro comunicado, la conducción sindical acusó a las empresas de negociar “de mala fe” y cuestionó la decisión de no otorgar ningún tipo de recomposición salarial.
“No ofrecen ni un peso de aumento para los trabajadores que producimos la riqueza que ellos acumulan”, señalaron desde la Federación Aceitera.
La protesta afecta a plantas aceiteras y puertos estratégicos del país, especialmente en el cordón industrial de San Lorenzo, uno de los principales polos agroexportadores de Argentina.
El reclamo salarial: un básico de $2,8 millones
Los sindicatos sostienen que el reclamo salarial está basado en el concepto constitucional de Salario Mínimo, Vital y Móvil, que debe garantizar las necesidades básicas de una familia trabajadora.
Según detallaron, tomando datos oficiales del INDEC, el salario inicial del sector debería ubicarse actualmente en $2.802.754 para cubrir alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y esparcimiento.
“No estamos dispuestos a aceptar ni una rebaja ni un congelamiento salarial”, afirmaron desde FTCIODyARA.
Además, rechazaron la intención empresaria de limitar las actualizaciones salariales únicamente al índice de inflación mensual.
Los gremios denuncian ganancias extraordinarias del sector
La Federación Aceitera y el SOEA San Lorenzo remarcaron que las empresas del complejo oleaginoso obtuvieron beneficios extraordinarios gracias a la baja de derechos de exportación implementada por el Gobierno nacional.
Según denunciaron, entre 2025 y 2026 el sector acumuló ganancias adicionales por USD 3.740 millones debido a la reducción de retenciones.
Para los sindicatos, ese escenario vuelve “inadmisible” una oferta salarial sin aumentos.
La respuesta de CIARA: “El reclamo es desorbitante”
Desde la cámara empresaria CIARA cuestionaron la medida de fuerza y calificaron el pedido salarial de los aceiteros como “desorbitante” en el actual contexto económico.
La entidad sostuvo que los salarios del sector se encuentran por encima del promedio del empleo privado registrado y aseguró que desde noviembre de 2023 los ingresos crecieron por encima de la inflación acumulada.
Además, advirtieron sobre el impacto económico de la huelga en plena etapa de cosecha y exportación.
“Cada jornada de paro afecta las exportaciones agroindustriales, el ingreso de divisas y toda la cadena productiva vinculada al transporte y la actividad portuaria”, señalaron desde CIARA.
Y agregaron: “Paralizar una actividad estratégica no fortalece al país: lo debilita”.
Crece la tensión en una actividad clave para el ingreso de dólares
El conflicto aceitero se produce en un momento sensible para la economía argentina, ya que el complejo agroindustrial representa una de las principales fuentes de ingreso de divisas del país.
La continuidad del paro por tiempo indeterminado podría afectar la liquidación de exportaciones, la operatoria en los puertos y el abastecimiento de distintas industrias vinculadas al sector agroexportador.