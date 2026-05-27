Es tucumana, se convirtió en la primera cirujana cardiovascular de planta de la Fundación Favaloro y hoy comparte su experiencia en redes

Vanesa nació y creció en Villa Quinteros, en el sur tucumano. Hija de padres maestros y la mayor de cuatro hermanos, terminó el secundario en la Escuela Miguel Lillo y en 2009 se mudó a San Miguel de Tucumán para estudiar Medicina en la UNT. “Mi papá pensaba que yo iba a ser médica del CAPS del pueblo; le rompí el corazón cuando me fui”, recuerda. Cuenta que siempre quiso ser cirujana, aunque al principio no tenía claro hacia qué rama orientarse. Mientras estudiaba, el objetivo era terminar la carrera y empezar a trabajar lo antes posible. “Éramos muchos hermanos y para mi familia era un gasto sostenerme estudiando. Entonces, cuando me recibí, quise comenzar a trabajar rápido”, explica.