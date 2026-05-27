Las críticas de Bussi a Milei por el mapa, peronistas contra la motosierra y un congreso en la izquierda

El Partido Obrero realizó su 30° Congreso Nacional el pasado fin de semana con la presencia de delegados de todo el país. El dirigente tucumano Martín Correa valoró el encuentro y aseguró que “el gobierno de Milei ha retrocedido como resultado del fracaso de su política económica". "Cuando ya ha pasado más de la mitad de su mandato, la mayor parte de la actividad económica está en recesión. Para el pueblo esto significa más desocupación, más precariedad laboral, menos salario y menos consumo. Por eso crece la bronca popular, aún cuando no tenga un cauce adecuado para su expresión. En este cuadro el PO llama a seguir el ejemplo del pueblo boliviano que enfrenta al derechista Rodrigo Paz con una verdadera rebelión popular”, indicó. Agregó que "este fracaso golpea también la base social del gobierno que ha comenzado a dividirse". "Por eso los Macri, Patricia Bullrich y compañía amenazan con hacer las valijas e impulsar sus propios armados. El peronismo, desprestigiado por su colaboración con Milei, quiere recuperar terreno siendo la expresión de los Paolo Rocca y Madanes Quintanilla que quieren una devaluación monetaria y preservar la reforma laboral. Para ocultar su complicidad con el gobierno libertario proponen ahora un frente anti-Milei, con el único propósito de bloquear el crecimiento de la izquierda", indicó.