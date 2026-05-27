Las críticas de Bussi a Milei por el mapa, peronistas contra la motosierra y un congreso en la izquierda

Resumen para apurados
- Ricardo Bussi criticó a Javier Milei por compartir en redes un mapa económico que omite a Tucumán y las Malvinas, evidenciando tensiones entre exaliados políticos de la provincia.
- Bussi, aliado clave de Milei en 2023, tildó el mapa de centralista. En paralelo, sectores peronistas y de izquierda locales en Tucumán rechazan el ajuste y la gestión nacional.
- Estas discrepancias marcan un distanciamiento en la coalición oficialista tucumana y anticipan una mayor fragmentación política frente al rumbo económico de la gestión federal.
"Parece que Milei, al igual que Catalán, no conoce Tucumán", dijo Bussi
El legislador Ricardo Bussi (FR) fue un aliado clave a Javier Milei en las presidenciales de 2023. Tres años después, el referente del partido republicano no oculta sus diferencias con el líder de La Libertad Avanza. Bussi cuestionó la publicación compartida por el jefe de Estado en sus redes sociales, donde se difundió un supuesto “mapa del crecimiento económico argentino” con omisiones.
“Resulta increíble que el propio Presidente de la Nación comparta un mapa donde no aparece Tucumán y donde también desaparecen nuestras Islas Malvinas. No es un detalle menor: es una muestra de desconocimiento y desconexión con el interior profundo de la Argentina”, expresó Bussi. Consideró que el episodio refleja "una mirada excesivamente concentrada en Buenos Aires y los grandes centros económicos". “Para algunos, la Argentina parece terminar en la General Paz. El norte argentino queda fuera del radar incluso cuando elaboran un mapa del país", añadió. Y mencionó luego al presidente local de LLA. “Parece que Milei, al igual que Catalán, no conoce Tucumán. O peor todavía: saben que existe, pero deciden ignorarla. Y lo mismo hicieron con nuestras Islas Malvinas", cerró Bussi.
"No es con la motosierra, ni con las fuerzas del cielo"
El Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo, integrado por Enrique Romero, Tuta Alderetes y otros dirigentes peronistas, salió al cruce del presidente de LLA-Tucumán, Lisandro Catalán. "Vive en un tupperware, al decir: 'Tucumán es impunidad, decadencia y desidia entre muchas otras cosas', por la decisión de la Justicia en el caso de Pichón Segura, sindicando al gobernador y al ministro del Interior por el incidente, en el que Pelli fue a provocar", indicaron Romero y sus compañeros. "No es con la motosierra, ni con las fuerzas del cielo, el clonado Conan, la Tarotista Karina, Adorni o Libra que puedan destruir nuestra concepción ideológica de justicia social, soberanía política e independencia económica, y con el Estado como 'la comunidad jurídicamente organizada', que son nuestras banderas. Frente al desquicio mental de Milei, nosotros con la épica comunitarista y antiimperialista del peronismo: unidos o dominados, patria o colonia, debemos orientar el conjunto de fuerzas que ordenen el drama de una Nación agredida y sometida por el imperialismo de yanqui", señalaron.
Para una licencia invernal en el municipio
El concejal Carlos Ale mantuvo una reunión con representantes del Sindicato de Empleados Municipales de San Miguel de Tucumán, de la que también participó la concejal Ana González, donde se abordaron distintas problemáticas vinculadas a la situación laboral de los trabajadores y al funcionamiento de áreas sensibles del municipio.
Durante el encuentro, Ale dialogó con dirigentes y empleados sobre el proyecto de ordenanza presentado recientemente para establecer una licencia invernal extraordinaria de cinco días hábiles para los trabajadores municipales, iniciativa que busca reconocer derechos laborales, ordenar el funcionamiento administrativo y brindar previsibilidad al personal durante el período de bajas temperaturas.
Según el proyecto, la licencia sería otorgada durante el receso escolar de invierno y alcanzaría al personal de planta permanente, temporario y contratado, garantizando la continuidad de los servicios esenciales mediante guardias mínimas.
"Crece la bronca popular"
El Partido Obrero realizó su 30° Congreso Nacional el pasado fin de semana con la presencia de delegados de todo el país. El dirigente tucumano Martín Correa valoró el encuentro y aseguró que “el gobierno de Milei ha retrocedido como resultado del fracaso de su política económica". "Cuando ya ha pasado más de la mitad de su mandato, la mayor parte de la actividad económica está en recesión. Para el pueblo esto significa más desocupación, más precariedad laboral, menos salario y menos consumo. Por eso crece la bronca popular, aún cuando no tenga un cauce adecuado para su expresión. En este cuadro el PO llama a seguir el ejemplo del pueblo boliviano que enfrenta al derechista Rodrigo Paz con una verdadera rebelión popular”, indicó. Agregó que "este fracaso golpea también la base social del gobierno que ha comenzado a dividirse". "Por eso los Macri, Patricia Bullrich y compañía amenazan con hacer las valijas e impulsar sus propios armados. El peronismo, desprestigiado por su colaboración con Milei, quiere recuperar terreno siendo la expresión de los Paolo Rocca y Madanes Quintanilla que quieren una devaluación monetaria y preservar la reforma laboral. Para ocultar su complicidad con el gobierno libertario proponen ahora un frente anti-Milei, con el único propósito de bloquear el crecimiento de la izquierda", indicó.