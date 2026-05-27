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Cruz Roja busca voluntarios en Tucumán: cómo anotarse y qué perfiles necesitan

La organización abrió una nueva convocatoria para incorporar voluntarios en todo el país. Hay tiempo para anotarse hasta el 7 de junio.

VOLUNTARIADO Y AYUDA COMUNITARIO. La organización humanitaria más grande del país abrió una nueva inscripción para jóvenes interesados en tareas comunitarias y de asistencia. / CRUZ ROJA
VOLUNTARIADO Y AYUDA COMUNITARIO. La organización humanitaria más grande del país abrió una nueva inscripción para jóvenes interesados en tareas comunitarias y de asistencia. / CRUZ ROJA
Hace 8 Min

Ayudar en emergencias, participar en campañas comunitarias, asistir a personas en situación de vulnerabilidad y capacitarse en temas humanitarios. Todo eso forma parte del trabajo que realizan miles de voluntarios de Cruz Roja Argentina en distintas provincias del país.

Ahora, la organización abrió una nueva convocatoria para sumar integrantes a su equipo de voluntariado. Las personas interesadas deberán completar un formulario online antes del 7 de junio para participar de esta etapa de selección.

Desde Cruz Roja aclararon que buscan perfiles específicos y remarcaron la importancia de leer atentamente los requisitos antes de anotarse.

Qué se necesita para entrar al voluntariado

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 16 años y no exige estudios previos. Entre las condiciones principales aparecen la disponibilidad para participar en actividades, el compromiso con la labor humanitaria y la capacidad de adaptación a distintos contextos y tareas.

Quienes formen parte del voluntariado podrán participar de actividades comunitarias, capacitaciones permanentes y experiencias de trabajo en equipo vinculadas a salud, asistencia y fortalecimiento social.

Según explicó la organización, el voluntariado cumple un rol central en las acciones que Cruz Roja desarrolla desde hace más de 140 años en Argentina. Actualmente trabajan en procesos de inclusión social, acompañamiento comunitario y asistencia en situaciones de emergencia.

Cómo es el proceso de inscripción

Para postularse hay que ingresar al sitio oficial de Cruz Roja Argentina (www.cruzroja.org.ar/voluntariado) y completar un formulario con datos personales, provincia, modalidad de participación y áreas de interés.

La organización informó que las solicitudes enviadas hasta el 7 de junio serán evaluadas en esta convocatoria. Quienes se inscriban después de esa fecha deberán esperar hasta noviembre para recibir una respuesta.

Además, desde Cruz Roja recomendaron utilizar un correo electrónico activo, ya que toda la comunicación sobre entrevistas, pasos de ingreso y novedades será enviada por mail.

La propuesta aparece como una oportunidad para quienes buscan sumar experiencia, involucrarse en proyectos comunitarios y participar en actividades con impacto social concreto. En un contexto donde muchos jóvenes buscan espacios de participación y formación fuera de lo académico, el voluntariado sigue siendo una de las puertas más elegidas.

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