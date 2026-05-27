La millonaria oferta de Cruzeiro que Racing rechazó por un defensor
La dirigencia de la "Academia" consideró insuficiente la propuesta de cuatro millones de dólares presentada por el conjunto brasileño por Gabriel Rojas. En Avellaneda priorizan resolver la crisis futbolística e institucional tras la salida de Gustavo Costas antes de sellar cualquier transferencia.
Resumen para apurados
- Racing Club rechazó en Avellaneda una oferta de cuatro millones de dólares de Cruzeiro por el defensor Gabriel Rojas, priorizando resolver su crisis tras la salida de Costas.
- El interés brasileño por Rojas creció tras la final de la Sudamericana 2024. Racing atraviesa un período de cambios tras despedir a Gustavo Costas de la dirección técnica.
- La dirigencia congeló los pases hasta definir el nuevo técnico y disputar partidos clave, lo que postergará el futuro deportivo de Rojas y los ingresos del club de Avellaneda.
El mercado de pases comenzó a moverse en Avellaneda en medio de un clima de profunda reconfiguración institucional y deportiva. Tras la reciente desvinculación de Gustavo Costas de la dirección técnica, la comisión directiva de Racing Club recibió una oferta formal por parte de Cruzeiro para quedarse con los servicios de Gabriel Rojas, uno de los futbolistas de mejor rendimiento en lo que va del año. El conjunto de Brasil acercó una propuesta económica cercana a los cuatro millones de dólares por el pase del defensor. Sin embargo, la postura de la "Academia" fue contundente al rechazar el ofrecimiento por considerarlo escaso, aclarando que no tomarán ninguna determinación apresurada respecto al futuro del futbolista.
El marcado interés del elenco de Belo Horizonte no es una novedad, ya que Cruzeiro sufrió las virtudes de Rojas durante la final de la Copa Sudamericana 2024 y, desde entonces, siguió de cerca su evolución a lo largo de todo el 2025 y el tramo inicial de esta temporada. El lateral izquierdo se consolidó como una de las pocas apariciones altamente positivas dentro de un primer semestre de 2026 muy irregular para el equipo de Avellaneda. Su nivel sostenido fue tan destacado que llegó a captar la atención para la última serie de amistosos de la selección argentina, logrando incluso formar parte de la prelista para el Mundial, un objetivo que terminó perdiendo continuidad debido a una inoportuna lesión que le impidió sumar rodaje y entrenamientos.
La premisa de la dirigencia albiceleste es congelar cualquier tipo de negociación, ya sea por ventas o incorporación de refuerzos, hasta tanto no concluyan los compromisos deportivos inmediatos del calendario y se termine de acomodar la situación institucional tras el final del ciclo de Costas. En ese sentido, Racing debe cerrar su participación internacional este miércoles frente a Independiente Petrolero por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, un encuentro en el que jugará únicamente por el honor al encontrarse previamente eliminado de la competencia. El verdadero foco de tensión tendrá lugar el próximo domingo, cuando el equipo afronte un duelo crucial ante Defensa y Justicia con el objetivo de sellar su boleto a los 16avos de final de la Copa Argentina.