La millonaria oferta de Cruzeiro que Racing rechazó por un defensor

El marcado interés del elenco de Belo Horizonte no es una novedad, ya que Cruzeiro sufrió las virtudes de Rojas durante la final de la Copa Sudamericana 2024 y, desde entonces, siguió de cerca su evolución a lo largo de todo el 2025 y el tramo inicial de esta temporada. El lateral izquierdo se consolidó como una de las pocas apariciones altamente positivas dentro de un primer semestre de 2026 muy irregular para el equipo de Avellaneda. Su nivel sostenido fue tan destacado que llegó a captar la atención para la última serie de amistosos de la selección argentina, logrando incluso formar parte de la prelista para el Mundial, un objetivo que terminó perdiendo continuidad debido a una inoportuna lesión que le impidió sumar rodaje y entrenamientos.