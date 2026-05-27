Grooming, salud mental y consumos: la UNT abre una diplomatura para formar docentes

Un cuerpo de docentes y profesionales

Según detallaron desde la UNT, la iniciativa busca brindar herramientas concretas para acompañar las trayectorias estudiantiles y construir espacios educativos más seguros. El cuerpo docente estará integrado por profesionales de las facultades de Psicología y Filosofía y Letras de la UNT, especialistas del Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones (PUNA) y equipos de la Secretaría de Estado de Participación Ciudadana de Tucumán.