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Nació una beba de 6,5 kilos en Santiago del Estero y la llaman la “superbebé santiagueña”

Una beba nació con 6,5 kilos en un hospital de Santiago del Estero y sorprendió tanto a médicos como a pacientes. El caso se volvió viral en redes sociales por el inusual peso de la recién nacida y por los riesgos asociados a la macrosomía fetal.

La “superbebé santiagueña”: nació con 6,5 kilos y revolucionó un hospital
La “superbebé santiagueña”: nació con 6,5 kilos y revolucionó un hospital TN
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La beba Nazarena nació con un peso inusual de 6,5 kilos en un hospital de Santiago del Estero tras un embarazo de alto riesgo, sorprendiendo a los médicos por su tamaño.
  • El nacimiento ocurrió en la semana 38. La madre de la niña ya tenía antecedentes de partos con bebés de gran tamaño, aunque ninguno superó la cifra de este último nacimiento.
  • A pesar de los riesgos asociados a la macrosomía fetal, tanto la madre como la beba evolucionan favorablemente bajo control, marcando un hito médico sin complicaciones mayores.
Resumen generado con IA

El nacimiento de Nazarena generó asombro en el Centro Integral de Salud Banda, en Santiago del Estero, por una característica poco habitual: la beba nació con un peso de 6,5 kilos, una cifra muy superior al promedio de un recién nacido.

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La noticia rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos usuarios la bautizaron como la “superbebé santiagueña”. El caso también llamó la atención del personal médico debido a que el embarazo había sido considerado de alto riesgo por el gran tamaño de la niña.

Cómo fue el nacimiento de Nazarena en Santiago del Estero

La mamá de la beba, Yohana, es oriunda de Colonia Dora y dio a luz durante la semana 38 de gestación.

La increíble historia de Nazarena, la beba que nació con 6,5 kilos La increíble historia de Nazarena, la beba que nació con 6,5 kilos TN

Según contó en un video difundido en TikTok, los médicos habían advertido sobre la complejidad del parto debido al peso estimado de la bebé. “Para mí fue difícil porque decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien”, expresó desde el área de maternidad del CIS Banda.

A pesar de la situación, tanto la madre como la recién nacida evolucionan favorablemente y permanecen bajo controles médicos de rutina. “La bebé está perfectamente”, aseguró Yohana tras el nacimiento.

Las imágenes compartidas en redes muestran a Nazarena descansando junto a su mamá mientras recibe felicitaciones del personal de salud del hospital.

Qué es la macrosomía fetal y por qué llamó la atención el caso

Los especialistas consideran macrosómicos a los bebés que nacen con más de 4 kilos de peso. Esta condición puede aumentar los riesgos durante el parto, tanto para la madre como para el recién nacido, especialmente cuando se trata de embarazos avanzados o bebés de gran tamaño.

En este caso, el seguimiento médico permitió llevar adelante la intervención sin complicaciones mayores. Además, la madre explicó que no es la primera vez que tiene hijos con pesos superiores al promedio. Según relató, su primera hija nació con 3,8 kilos y su segundo hijo con 4 kilos.

El caso de Nazarena se volvió viral por lo inusual del peso registrado al momento del nacimiento y por el buen estado de salud tanto de la bebé como de su mamá tras el parto.

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