Dura sanción de la Conembol: cuatro meses de suspensión para un juvenil de la Sub-17 argentina por racismo

Este severo correctivo contra un futbolista del ámbito juvenil se suma a una serie de medidas drásticas que las federaciones internacionales vienen aplicando para erradicar las conductas discriminatorias de los estadios. En el plano de la selección mayor, existe el antecedente inmediato de Gianluca Prestianni, quien fue sancionado por la UEFA con seis fechas de suspensión tras un altercado contra Vinícius Junior durante un cruce de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. Aquel episodio generó una inhabilitación que arrastra consecuencias directas para el equipo de Lionel Scaloni, ya que en caso de que el exjugador de Vélez sea convocado para la cita mundialista de mayores, se verá obligado a perderse los dos primeros partidos de la fase de grupos.