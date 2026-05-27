Dura sanción de la Conembol: cuatro meses de suspensión para un juvenil de la Sub-17 argentina por racismo
Matheo Benítez Machuca, mediocampista de Independiente e integrante del combinado que dirige Diego Placente, recibió un castigo con alcance internacional de la FIFA por actos de discriminación contra futbolistas brasileños durante el último Sudamericano celebrado en Paraguay.
Resumen para apurados
- Conmebol sancionó hoy con cuatro meses de suspensión al juvenil argentino Matheo Benítez por gestos racistas contra la delegación de Brasil durante el Sudamericano en Paraguay.
- La medida, extendida por la FIFA, impide al volante jugar en Independiente y la selección. Ocurre tras denuncias de gestos discriminatorios que el árbitro no sancionó en cancha.
- La AFA apelará el fallo para lograr amistosos, pero el jugador llegará habilitado al Mundial de Catar. El caso reafirma la dureza global contra actos de discriminación.
El fútbol formativo de la región quedó sacudido por una resolución disciplinaria de máxima severidad. La Confederación Sudamericana de Fútbol sancionó con cuatro meses de suspensión a Matheo Benítez Machuca tras dar curso a una denuncia por racismo presentada por la delegación de Brasil. La medida tiene un impacto inmediato y absoluto, ya que al ser homologada y extendida por la FIFA, impide al jugador tener actividad oficial tanto en el plano de las selecciones nacionales como en el ámbito local. De esta manera, el volante no podrá ser considerado para los compromisos de la Reserva de Independiente.
Los hechos que desencadenaron esta penalización se remontan al certamen continental juvenil disputado en tierras paraguayas. Según el reclamo formal de los futbolistas de la "Canarinha", Machuca les habría realizado gestos denigratorios de "macaco" en pleno campo de juego. Aunque las cámaras de la transmisión oficial no lograron registrar la secuencia exacta del incidente, las intensas protestas de los damnificados llegaron al árbitro principal David Ojeda, quien en ese momento optó por no aplicar los protocolos antirracismo vigentes, dejando la resolución en manos de las instancias de investigación del tribunal de disciplina.
A pesar de la gravedad del fallo, la Asociación del Fútbol Argentino ya prepara los argumentos para apelar la sanción en los próximos días. La intención principal de la casa madre del fútbol local es lograr una reducción de la pena o una flexibilización que le permita al mediocampista disputar los encuentros amistosos de preparación previa de la Sub-17. Más allá de esta gestión dirigencial, el futbolista de Avellaneda tiene garantizada su habilitación temporal para el gran objetivo del año: el Mundial de la categoría, programado para llevarse a cabo en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre próximos, fecha para la cual el período del castigo ya se encontrará totalmente extinguido.
Este severo correctivo contra un futbolista del ámbito juvenil se suma a una serie de medidas drásticas que las federaciones internacionales vienen aplicando para erradicar las conductas discriminatorias de los estadios. En el plano de la selección mayor, existe el antecedente inmediato de Gianluca Prestianni, quien fue sancionado por la UEFA con seis fechas de suspensión tras un altercado contra Vinícius Junior durante un cruce de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. Aquel episodio generó una inhabilitación que arrastra consecuencias directas para el equipo de Lionel Scaloni, ya que en caso de que el exjugador de Vélez sea convocado para la cita mundialista de mayores, se verá obligado a perderse los dos primeros partidos de la fase de grupos.