Números de Oro

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 27 de mayo de 2026

Revisá tu tarjeta. Podés ser uno de los ganadores de esta semana.

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 27 de mayo de 2026
Hace 1 Hs

Como cada miércoles, se publicó la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA para que los lectores puedan revisar sus tarjetas. 

Aquellos que completen los 15 números de una de las grillas de su tarjeta deberán presentarse en calle Mendoza 654 antes de las 18.

Si tenés alguna duda, comunicate al 4842200 o por WhatsApp al 381 4081916. LA GACETA no te solicitará una suma de dinero para entregarte un premio.

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 27 de mayo de 2026
Esta nota es de acceso libre.
Temas Números de Oro de LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 20 de mayo de 2026

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 20 de mayo de 2026

Lo más popular
Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero
1

Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero

“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá
2

“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá

Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada
3

Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada

Empresarios fueron procesados por arrojar líquidos cloacales al río Gastona
4

Empresarios fueron procesados por arrojar líquidos cloacales al río Gastona

Pasajes gratis para personas con discapacidad: qué cambia tras la nueva resolución del Gobierno
5

Pasajes gratis para personas con discapacidad: qué cambia tras la nueva resolución del Gobierno

Ranking notas premium
Tucumán desapareció en el mapa de Milei
1

Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad
2

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad

Tres para una fórmula peronista
3

Tres para una fórmula peronista

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”
4

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

Avance narco: con escuchar no alcanza
5

Avance narco: con escuchar no alcanza

Más Noticias
Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada

Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada

Qué dicen los expertos de la encíclica papal sobre la IA que abrió el debate en Tucumán

Qué dicen los expertos de la encíclica papal sobre la IA que abrió el debate en Tucumán

“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá

“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

Tres para una fórmula peronista

Tres para una fórmula peronista

Pasajes gratis para personas con discapacidad: qué cambia tras la nueva resolución del Gobierno

Pasajes gratis para personas con discapacidad: qué cambia tras la nueva resolución del Gobierno

Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero

Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero

Empresarios fueron procesados por arrojar líquidos cloacales al río Gastona

Empresarios fueron procesados por arrojar líquidos cloacales al río Gastona