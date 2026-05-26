LG PlayPanorama Tucumano

Hoy, en "Panorama Tucumano": entrevista al analista político Andrés Malamud

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

FEDERICO VAN MAMEREN. Conduce el programa que regresa hoy desde las 20.30 hasta las 22.
FEDERICO VAN MAMEREN. Conduce el programa que regresa hoy desde las 20.30 hasta las 22. La Gaceta / Foto de Diego Aráoz
Hace 2 Hs

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, analizaremos la política actual en una charla con Andrés Malamud.

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Antes del cierre, la palabra del editor de Economía, Marcelo Aguaysol, sobre la política local.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

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