El plan de Falcioni y la exigente hoja de ruta de Atlético Tucumán para el segundo semestre

Resumen para apurados
- El DT Julio Falcioni definió la exigente pretemporada de Atlético Tucumán que iniciará el 15 de junio para encarar la permanencia, el torneo Clausura y la Copa Argentina.
- Los jugadores cumplen una rutina física obligatoria durante sus vacaciones previas al inicio de los entrenamientos de doble turno y los partidos amistosos en Buenos Aires.
- Con la mira en sumar refuerzos antes de julio, el club busca alejarse del descenso, clasificar a copas internacionales en 2027 y disputar los octavos de la Copa Argentina.
Mientras el grueso del plantel profesional de Atlético Tucumán disfruta de sus vacaciones -aunque con ciertas obligaciones-, en el búnker “decano” no hay tiempo que perder. El calendario de este 2026 no da respiro y el cuerpo técnico encabezado por Julio César Falcioni ya dejó definidas las bases de lo que será un invierno de alta intensidad, con la mente puesta en la triple meta del club: la permanencia, el protagonismo en el torneo Clausura y el sueño de la Copa Argentina.
Los futbolistas atraviesan por estas horas un receso de más de 20 días. Algunos eligieron destinos turísticos para desconectarse; otros aprovecharon para regresar a sus lugares de origen y reencontrarse con sus familias. Sin embargo, no se trata de unas vacaciones de relajación total.
El cuerpo de preparadores físicos, integrado por Omar Piccoli y su hijo Kenshi Piccoli, diagramó una rutina de mantenimiento personalizada y obligatoria. Nadie puede dar ventajas. El lunes 15 de junio, casualmente un día antes del debut de la selección argentina en el Mundial frente a Argelia, el plantel deberá presentarse en el complejo de Ojo de Agua para someterse a rigurosas evaluaciones médicas y físicas.
Doble turno
La vuelta al trabajo será inmediata y sin concesiones. Falcioni y sus colaboradores tienen diseñada una pretemporada de 14 días con jornadas de doble turno en una primera etapa. Una vez consolidada la base física, la delegación tucumana se trasladaría a Buenos Aires para comenzar la puesta a punto futbolística, repitiendo la logística utilizada durante el invierno de 2025.
En Capital Federal está prevista la disputa de al menos tres amistosos ante equipos de Primera División. Sin embargo, en los pasillos del Monumental José Fierro no descartan una posibilidad que podría paralizar a la provincia: la chance de disputar un clásico de invierno frente a San Martín, un ensayo que aportaría ritmo futbolístico y tensión competitiva antes del regreso oficial a la competencia.
El mercado que viene
Para que el plan avance según lo previsto, el “Emperador” fue claro con la comisión directiva: pretende contar con los refuerzos a más tardar el 30 de junio. El torneo Clausura exigirá un plantel más amplio y con variantes de jerarquía.
Aunque desde la institución mantienen el habitual hermetismo y todavía no existe una comunicación oficial, trascendió que Falcioni ya entregó una lista con los futbolistas que no serán tenidos en cuenta durante el segundo semestre. Esa decisión acelerará en los próximos días la ingeniería de salidas y posibles rescisiones de contrato.
Los objetivos para la segunda mitad del año son claros y ambiciosos. Atlético sabe que necesita sumar con urgencia para alejarse definitivamente de los puestos bajos de la tabla de promedios, aunque la meta mínima pasa por terminar entre los ocho mejores del Clausura para pelear por un lugar en las copas internacionales de 2027.
Además, en el horizonte aparece la Copa Argentina: en septiembre, el “Decano” afrontará los octavos de final frente a Independiente, repitiendo la instancia alcanzada la temporada pasada.
Recuperación
El delantero Carlos Abeldaño, que arrastra un esguince en la rodilla izquierda, decidió permanecer en la provincia para trabajar contrarreloj junto al cuerpo de kinesiólogos e intentar sumarse al grupo desde el primer día de la pretemporada. (Producción periodística: Carlos Oardi).