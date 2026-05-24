El plan de Falcioni y la exigente hoja de ruta de Atlético Tucumán para el segundo semestre

Mientras el grueso del plantel profesional de Atlético Tucumán disfruta de sus vacaciones -aunque con ciertas obligaciones-, en el búnker “decano” no hay tiempo que perder. El calendario de este 2026 no da respiro y el cuerpo técnico encabezado por Julio César Falcioni ya dejó definidas las bases de lo que será un invierno de alta intensidad, con la mente puesta en la triple meta del club: la permanencia, el protagonismo en el torneo Clausura y el sueño de la Copa Argentina.