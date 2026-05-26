El poderoso ritual del Feng Shui para recibir el primero de junio y atraer la abundancia

La propuesta de esta disciplina oriental es sumamente atractiva para el ciclo que inicia: acumular vibraciones positivas a través de la disposición y el orden de los ambientes. El logro va más allá de lo abstracto, ya que el equilibrio de la fuerza vital, a través de la distribución, la decoración y la orientación de los entornos, traería otras bondades como las buenas relaciones familiares, el dinero, la inspiración y el bienestar.