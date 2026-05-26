El poderoso ritual del Feng Shui para recibir el primero de junio y atraer la abundancia

Recibir un nuevo período requiere preparación. Dar la bienvenida a las oportunidades y renovar la energía exige liberarse de lo que ocupa espacio. Para el Feng Shui, esto abarca aquellas vibraciones que se quedaron estancadas en la rugosidad de la alfombra y atrapadas entre los obstáculos de la entrada a nuestro hogar. Para este nuevo mes de junio que comienza, la filosofía china tiene algunos avisos.
La propuesta de esta disciplina oriental es sumamente atractiva para el ciclo que inicia: acumular vibraciones positivas a través de la disposición y el orden de los ambientes. El logro va más allá de lo abstracto, ya que el equilibrio de la fuerza vital, a través de la distribución, la decoración y la orientación de los entornos, traería otras bondades como las buenas relaciones familiares, el dinero, la inspiración y el bienestar.
Una propuesta de seis pasos para recibir el nuevo mes
Para esta filosofía china, los lugares que nos rodean y los objetos que se encuentran en ellos influyen en nosotros. Tomar conciencia de esta premisa implica moverse, accionar para consagrar un espacio que realmente nutra de energía a quienes allí habitan. Para ello, especialistas como Kate Van Horn, profesora de yoga certificada y mentora espiritual, explicó en sus redes sociales cuál era el ritual del mes entrante que podrá favorecer la circulación del “Chi” y atraer bienestar en esta nueva etapa.
La propuesta de la especialista se centra específicamente en la puerta de entrada, considerada en el Feng Shui como la "boca del Chi", el canal principal por donde ingresa toda la energía vital, la fortuna y la abundancia a una casa. Para garantizar que este flujo no se interrumpa, Van Horn propone un método sencillo pero profundo de seis pasos indispensables:
1. La puerta principal: El primer paso consiste en pasar un paño húmedo por toda la superficie del acceso. Esto ayuda de forma simbólica y física a remover cualquier rastro de energía estancada o pesada que se haya acumulado con el tiempo.
2. La entrada: La alfombra de bienvenida suele retener vibraciones bajas. El ritual exige sacudirla con fuerza y barrer la entrada exterior e interior para liberar el "Chi" que se encuentra bloqueado en el pórtico.
3. El picaporte y el timbre: Un detalle que suele pasarse por alto. Desinfectar la manija purifica el punto de contacto con el afuera, mientras que hacer sonar el timbre funciona como un llamado simbólico para abrir las aberturas del hogar a la buena fortuna.
4. El poder del orden: El desorden obstruye la fluidez. Retirar zapatos acumulados, abrigos, correspondencia vieja o cualquier obstáculo del recibidor es clave para crear un camino suave, amigable y directo para la circulación de la buena energía.
5. Una intención: El ritual también requiere de nuestra voz y decreto. Consiste en pararse firmemente en el umbral, mirando hacia el interior de la casa, y pronunciar en voz alta y clara una intención positiva o un deseo profundo para el mes que comienza.
6. El soplido de canela para la prosperidad: Para coronar la purificación, el toque final consiste en colocar un puñado de canela en polvo en la palma de la mano y soplarla desde afuera hacia adentro a través del acceso principal. Esta especia es sumamente valorada en la cultura oriental como un imán poderoso para atraer el éxito y el crecimiento económico.
El Feng Shui demuestra que el bienestar integral del hogar no requiere de grandes inversiones de tiempo o dinero. Con tan solo unos minutos dedicados a ordenar la atmósfera física y enfocar la mente, es posible recibir el nuevo mes con un aire renovado y aprovechar cada oportunidad que el calendario tiene para ofrecer.