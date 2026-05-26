Ritual con sal en la ventana: cómo hacerlo correctamente para limpiar las malas energías

Además de las ventanas, las creencias sugieren el uso de sal en otros puntos estratégicos de la casa. En las habitaciones, un recipiente cerca o debajo de la cama puede ayudar a eliminar malas energías que afecten el descanso. Colocar un cuenco con sal en el umbral de la puerta de entrada busca activar un ritual de protección contra la energía negativa y la envidia. Las esquinas, consideradas puntos de acumulación de energía, y los espacios con circulación de aire, como pasillos, también son sitios recomendados para ubicar recipientes con sal.