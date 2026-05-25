Una encuesta reveló que el 71% considera que Manuel Adorni debería renunciar

Resumen para apurados
- Una encuesta de Opina Argentina reveló en mayo que el 71% de los consultados en el país considera que Manuel Adorni debe renunciar ante sospechas de enriquecimiento ilícito.
- El rechazo a Adorni coincide con una investigación judicial sobre su patrimonio, en un sondeo nacional de 3.714 casos que además reflejó una leve mejora en la imagen de Milei.
- Como el peor valorado del gabinete, la situación de Adorni presiona al oficialismo de cara a las legislativas de 2027, donde se proyecta un empate técnico con el peronismo.
Una encuesta realizada por Opina Argentina reveló que el Gobierno nacional logró interrumpir en mayo la caída de su imagen, aunque mostró un fuerte deterioro en la valoración pública del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El estudio indicó que el 71% de los encuestados considera que Adorni debería renunciar a su cargo, mientras que un 23% opinó lo contrario y el 6% restante aseguró no tener una posición definida.
El relevamiento se conoció en medio de una nueva caída del Índice de Confianza del Gobierno difundido por la Universidad Torcuato Di Tella y mientras avanzan las actuaciones judiciales que investigan al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito durante su etapa como vocero presidencial.
La encuesta se realizó sobre 3.714 casos de personas mayores de 18 años de todo el país, mediante metodología online, con un margen de error de ±1,6% y un nivel de confianza del 95%. El estudio contempló nueve regiones del país, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la Patagonia, con representación proporcional según densidad poblacional.
La pregunta vinculada a Adorni estuvo asociada a las polémicas por sus viajes al exterior y la evolución de su patrimonio, incluida la remodelación de una vivienda ubicada en un country de Exaltación de la Cruz.
El rechazo al funcionario atraviesa distintos espacios políticos. Entre quienes votaron a Javier Milei en las elecciones generales de 2023, el 42% consideró que Adorni debería dejar el cargo, mientras que el 49% se manifestó en contra de esa posibilidad.
Entre los votantes de Patricia Bullrich, el porcentaje favorable a la renuncia asciende al 59%. En tanto, entre quienes respaldaron a Sergio Massa, el 97% apoyó la salida del jefe de Gabinete.
La encuesta también midió la imagen de los principales dirigentes políticos. Según el informe, Adorni registró 25% de imagen positiva y 72% de negativa, convirtiéndose en el funcionario peor valorado del relevamiento.
Más allá de la controversia alrededor del jefe de Gabinete, el estudio detectó una mejora en los indicadores del oficialismo luego de cuatro meses consecutivos de deterioro.
La imagen positiva de Milei subió cuatro puntos porcentuales respecto de abril y alcanzó el 39%, aunque todavía permanece por debajo del pico de 48% que había obtenido tras la victoria legislativa de octubre de 2025. Su imagen negativa se ubicó en 61%.
El trabajo también mostró una marcada diferencia de percepción según género. Entre los hombres, el 43% evaluó positivamente al Presidente y el 57% de manera negativa. Entre las mujeres, la valoración positiva cayó al 34%, mientras que la negativa trepó al 65%.
En relación con la situación del país, el 60% de los encuestados consideró que la Argentina está peor que hace un año, el 27% afirmó que está mejor y el 12% sostuvo que se mantiene igual.
Las expectativas a futuro también reflejaron una mirada mayoritariamente pesimista: el 55% cree que el país estará peor dentro de un año, frente a un 35% que proyecta mejoras. No obstante, el informe señaló que ambos indicadores mostraron una leve recuperación respecto de abril.
Sobre el posicionamiento político, el 47% de los consultados se definió como opositor al gobierno de Milei, el 34% manifestó apoyo y el 19% se ubicó en una posición intermedia. Mientras el rechazo se mantuvo estable respecto del mes anterior, el respaldo al oficialismo creció seis puntos en comparación con marzo de 2026, cuando había tocado un piso de 28%.
En el ranking de dirigentes con mejor imagen aparecieron el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la diputada Myriam Bregman, ambos con 43% de valoración positiva.
Detrás se ubicó Patricia Bullrich con 42%, seguida por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Milei, empatados con 39%.
Más abajo aparecieron el expresidente Mauricio Macri con 37%, el ministro de Economía Luis Caputo con 34% y Sergio Massa con 33%.
La vicepresidenta Victoria Villarruel registró 26% de imagen positiva y 70% negativa. Adorni quedó último entre los dirigentes políticos evaluados, mientras que el pastor y empresario Dante Gebel cerró el listado con apenas 7% de imagen positiva, aunque el 40% de los encuestados afirmó no tener opinión formada sobre él.
De cara a las elecciones legislativas de 2027, el escenario proyectado por la encuesta mostró un empate técnico entre La Libertad Avanza y el peronismo.
Si los comicios fueran hoy, el oficialismo obtendría el 35% de los votos, contra el 34% del peronismo encabezado por Cristina Kirchner, Kicillof y Massa. El Frente de Izquierda, liderado por Myriam Bregman, aparecería como tercera fuerza con 9%, seguido por una alternativa de centro vinculada a Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti, con 6%.
El evolutivo de intención de voto mostró además que La Libertad Avanza perdió terreno durante el año: pasó de 44% en enero de 2026 a 31% en abril, aunque en mayo recuperó parte de ese apoyo y alcanzó el 35%. El peronismo, en cambio, se mantuvo más estable, con registros que oscilaron entre el 31% y el 35% durante el mismo período.