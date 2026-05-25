Una encuesta reveló que el 71% considera que Manuel Adorni debería renunciar

Sobre el posicionamiento político, el 47% de los consultados se definió como opositor al gobierno de Milei, el 34% manifestó apoyo y el 19% se ubicó en una posición intermedia. Mientras el rechazo se mantuvo estable respecto del mes anterior, el respaldo al oficialismo creció seis puntos en comparación con marzo de 2026, cuando había tocado un piso de 28%.