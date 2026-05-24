La deuda que Tucumán Central intentará saldar en Misiones contra Bartolomé Mitre

Resumen para apurados
- Tucumán Central visita hoy a las 15:45 a Bartolomé Mitre en Misiones por la novena fecha del Federal A, buscando sumar sus primeros puntos de visitante para seguir arriba.
- El equipo de Walter Arrieta arrastra cuatro derrotas como visitante y llega con la baja por lesión del goleador Ruiz Rodríguez, pero recupera al mediocampista Lucas Sánchez.
- Lograr un buen resultado permitirá al club tucumano cortar la racha negativa fuera de casa y mantenerse en la pelea ante un rival directo que aspira a liderar la zona.
Tucumán Central afrontará una prueba exigente en Misiones. Desde las 15.45, el conjunto de Villa Alem visitará a Bartolomé Mitre por la novena fecha de la zona 2, con la ilusión de conseguir por primera vez puntos fuera del “Jardín de la República” para mantenerse en la pelea por los puestos de arriba.
El equipo dirigido por Walter Arrieta llegó Posadas, con la necesidad de revertir una estadística que hasta aquí se transformó en una de sus principales deudas: cada vez que salió de Tucumán regresó con las manos vacías. Esta será la quinta presentación del “Rojo” en condición de visitante y el desafío aparece tan complejo como trascendental para sus aspiraciones.
Del otro lado estará un rival que atraviesa un presente totalmente distinto. Mitre suma 15 puntos y no pierde desde la primera fecha, justamente cuando cayó frente a Tucumán Central en Villa Alem. Desde entonces, el conjunto misionero construyó una campaña sólida que hoy lo tiene como uno de los protagonistas de la zona y con posibilidades concretas de alcanzar la cima.
La previa tampoco resultó sencilla para el elenco tucumano. Durante la semana sufrió la baja de Benjamín Ruiz Rodríguez, uno de los goleadores del plantel, quien quedó descartado por una lesión.
El plantel se juramentó cambiar la mala racha
En lo futbolístico, Daniel Gómez será el encargado de reemplazar a Ruiz Rodríguez en la ofensiva y acompañará a Valentín Montenegro en el ataque. La noticia positiva para el entrenador pasa por el regreso de Lucas Sánchez. El volante central, que ya cumplió las dos fechas de suspensión, jugará en lugar de Carlos Juárez quien decidió no continuar en la institución por cuestiones personales. “La idea es tratar de estar concentrados y ser efectivos. Creo que tuvimos varias situaciones claras en otros partidos pero no pudimos concretarlas”, explicó Arrieta luego de la práctica realizada ayer en el estadio de Mitre, escenario donde el plantel se entrenó tras casi 20 horas de viaje.
Brahian Collante también remarcó la importancia de este duelo. “Sería muy importante sumar para no alejarnos de la tabla de arriba. Ojalá podamos cortar esta racha adversa afuera de casa. Creo que en varios partidos merecimos llevarnos algo”, sostuvo. “Hay que jugar cada pelota como si fuera la última”, pidió Matías Smith.
Así, el “Rojo” intentará saldar la gran deuda que tiene en este Federal A.