La deuda que Tucumán Central intentará saldar en Misiones contra Bartolomé Mitre

El plantel se juramentó cambiar la mala racha

En lo futbolístico, Daniel Gómez será el encargado de reemplazar a Ruiz Rodríguez en la ofensiva y acompañará a Valentín Montenegro en el ataque. La noticia positiva para el entrenador pasa por el regreso de Lucas Sánchez. El volante central, que ya cumplió las dos fechas de suspensión, jugará en lugar de Carlos Juárez quien decidió no continuar en la institución por cuestiones personales. “La idea es tratar de estar concentrados y ser efectivos. Creo que tuvimos varias situaciones claras en otros partidos pero no pudimos concretarlas”, explicó Arrieta luego de la práctica realizada ayer en el estadio de Mitre, escenario donde el plantel se entrenó tras casi 20 horas de viaje.