El análisis de Jorge Asís: De los caños a los posts

Para dedicarse a organizar mejor la propuesta política con Axel, El Gótico, al que reconocen como jefe de la Provincia del Pecado, capitalizado por la magia de la transparencia, producto de la transgresión de La Doctora de incluir un extraño decente en la mesa de los pecadores, quienes en la dinámica del juego, iban a descubrirlo como líder.