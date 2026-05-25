Formación integral y solidaridad: la Reserva de Atlético Tucumán se prepara para una final clave dentro y fuera de la cancha

Actualmente, la paridad en la tabla es absoluta y el conjunto de 25 de Mayo y Chile se está quedando afuera de los puestos de clasificación a los playoffs únicamente por diferencia de goles. Por este motivo, la urgencia de sumar de a tres es total antes de encarar el exigente sprint final: las visitas consecutivas a Instituto y Unión, y el cierre de la fase regular en Tucumán ante Gimnasia.