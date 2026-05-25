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Formación integral y solidaridad: la Reserva de Atlético Tucumán se prepara para una final clave dentro y fuera de la cancha

El plantel dirigido por Ramiro González combina charlas de concientización ciudadana y una gran campaña solidaria para el Hospital de Niños con la urgencia de vencer este miércoles a Godoy Cruz para entrar a los playoffs.

Formación integral y solidaridad: la Reserva de Atlético Tucumán se prepara para una final clave dentro y fuera de la cancha
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Reserva de Atlético Tucumán recibe este miércoles a Godoy Cruz en Ojo de Agua para ganar un lugar en los playoffs de la Copa Proyección de fútbol.
  • El plantel combina el entrenamiento con talleres de género y una campaña solidaria de recolección de juguetes para el Hospital de Niños, con entrada gratuita al predio.
  • Esta iniciativa consolida un cambio de paradigma en el fútbol norteño, buscando formar profesionales íntegros y comprometidos socialmente más allá de los resultados.
Resumen generado con IA

En el fútbol moderno, la preparación de un equipo que aspira a la elite dejó de limitarse estrictamente a lo que sucede dentro de las líneas de cal. La Reserva de Atlético Tucumán es un fiel reflejo de este cambio de paradigma que pisa fuerte en el norte argentino, combinando la formación humana con la competitividad deportiva y el compromiso social.

Este lunes, el complejo de San Andrés no solo fue el escenario de la intensidad táctica, el despliegue físico y el sudor propio de la antesala de un partido decisivo; también se transformó en un espacio de debate, aprendizaje y construcción ciudadana para los chicos que sueñan con consolidarse en la Primera División del "Decano".

Formar personas para consolidar profesionales

Al finalizar la práctica matutina, los dirigidos por Ramiro González cambiaron los botines por los apuntes. En el marco del Programa de Formación Integral de los futbolistas de la institución, el plantel juvenil asistió a una charla interdisciplinaria titulada "Respeto por el Género, Diversidad, Violencia y Alimentos".

La jornada estuvo a cargo del abogado José María Molina, miembro de la comisión directiva de la institución, y fue coordinada por la Secretaría Técnica que encabezan Enrique Figueroa y Facundo Fermoselle. El taller apuntó a dotar a las promesas "decanas" de herramientas legales, sociales y humanas fundamentales para su vida diaria.

"Buscamos generar un espacio de mucho valor, orientado a la formación de profesionales íntegros. El jugador de Atlético Tucumán tiene que ser un ejemplo y una referencia tanto dentro como fuera de la cancha", explicaron desde la Secretaría Técnica.

Temáticas de profunda agenda pública como las normativas de género, la prevención de conductas violentas en el ámbito público y privado, y las responsabilidades civiles ligadas al derecho de alimentos fueron los ejes de un debate sumamente activo, donde los futbolistas evacuaron dudas cotidianas sobre el impacto social y la responsabilidad que conlleva vestir la camiseta.

Miércoles a las 15: una cita crucial ante el "Tomba" y con fin solidario

En el plano estrictamente deportivo, el cuerpo técnico sabe que el margen de error se redujo al mínimo. Este miércoles, a partir de las 15 en el complejo Ojo de Agua, Atlético recibirá a Godoy Cruz, en lo que se perfila como una auténtica final por el Grupo A de la Copa Proyección.

Actualmente, la paridad en la tabla es absoluta y el conjunto de 25 de Mayo y Chile se está quedando afuera de los puestos de clasificación a los playoffs únicamente por diferencia de goles. Por este motivo, la urgencia de sumar de a tres es total antes de encarar el exigente sprint final: las visitas consecutivas a Instituto y Unión, y el cierre de la fase regular en Tucumán ante Gimnasia.

A la par de la trascendencia deportiva, el partido frente al conjunto mendocino tendrá un significado muy especial. Desde el club lanzaron una campaña solidaria convocando a los jugadores y al público a donar un juguete (nuevo o en buen estado) que será destinado a los quirófanos del Hospital del Niño Jesús de Tucumán. 

Cabe destacar que la entrada al predio será gratuita, y quienes asistan podrán acercar su colaboración de manera voluntaria para regalarle una sonrisa a los niños que atraviesan situaciones de salud complejas. En 25 de Mayo y Chile tienen claro que el fútbol también es una herramienta invaluable para ayudar, acompañar y compartir.

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