Cómo quedó Atlético Tucumán en la tabla anual y de promedios de cara al Torneo Clausura

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán encarará el Torneo Clausura en una situación crítica, al iniciar el semestre entre los cuatro peores equipos del año y con la urgencia de evitar el descenso.
- Tras sumar solo 14 puntos en el Apertura, el Decano se ubica a apenas seis unidades de la zona de descenso directo, pese a su reciente mejoría y avances en Copa Argentina.
- El club buscará asegurar la permanencia sumando puntos clave en el Clausura y clasificando a los playoffs, mientras afronta los octavos de final en el torneo federal.
Los últimos partidos lo hicieron respirar e incluso pensar que el equipo está para más. Atlético Tucumán sólo perdió uno de sus últimos cinco compromisos; obtuvo un triunfo histórico sobre River para romper la maldición de visitante e incluso se dio el gusto de golear 3 a 0 a Talleres por Copa Argentina sobre el cierre del semestre. Sin embargo, mirar nuevamente la tabla anual devuelve un inmediato cachetazo de realidad: el “Decano” comenzará el torneo Clausura todavía como uno de los peores cuatro equipos del año.
Mirar las tablas de la Liga Profesional es una tarea obligatoria para el búnker de 25 de Mayo y Chile por dos razones fundamentales. Primero, permite hacer un balance interno sin dejarse llevar por las buenas o malas rachas del momento; segundo, ayuda a sentar objetivos claros y sensatos de cara al segundo semestre. El diagnóstico de cómo aprieta la matemática en la zona baja será clave para la toma de decisiones de la comisión directiva en torno al mercado de pases y al armado del plantel.
El golpe de la realidad
Atlético terminó su participación en la zona A como el tercer peor equipo del grupo con apenas 14 puntos, sólo por delante de las muy flojas campañas de Aldosivi (ocho unidades, sin registrar victorias) y Estudiantes de Río Cuarto (cinco puntos, un solo triunfo). Al trazar la tabla Anual, a esa preocupante tríada se le suma Deportivo Riestra desde la zona B, que se ubica por detrás de Atlético con 11 unidades.
En cuanto a la tabla de promedios, el “Decano” parece caminar por aguas algo más tranquilas, aunque todavía permanece en el fondo de la clasificación. Estudiantes de Río Cuarto hoy estaría descendiendo con un dividendo de 0,312. Más arriba lo siguen Aldosivi (0,854), Sarmiento de Junín (1,000), Banfield (1,056), Newell´s (1,090) y Atlético (1,101).
Entre los equipos que dividen por tres temporadas -el mismo lote del “Decano”-, Atlético le lleva nueve puntos de ventaja al “Verde” de Junín, tres menos de los que tenía cuando comenzó el campeonato (12).
Así, el conjunto de Julio César Falcioni obtiene su primer dato de valor: no debería sufrir mayores complicaciones por la vía del promedio siempre y cuando el conjunto cordobés recién ascendido no empiece a sumar por encima de sus partidos jugados para no acercarse a la línea del punto de dividendo. Un escenario similar ocurre con Aldosivi (41 puntos en 48 partidos). E incluso si estos dos equipos lograran levantar su nivel, todavía quedan Sarmiento, Newell’s y Banfield en una sintonía matemática muy similar a la de Atlético.
La verdadera alarma
Al poner la lupa sobre la tabla Anual, la situación se vuelve mucho más comprometedora. El último que hoy estaría descendiendo por esta vía es Aldosivi (el penúltimo), dado que Estudiantes de Río Cuarto ya ocupa la plaza de descenso por promedios.
Apenas seis puntos separan al “Decano” de ese temido lugar. Por lo tanto, resultará vital para el cuerpo técnico no confiarse en que el “Tiburón” mantenga su mala racha y enfocarse en depender de sí mismo para evitar mirar de reojo los resultados ajenos.
¿Hay margen para soñar con las copas internacionales? Para los hinchas más optimistas, Atlético se encuentra actualmente a 12 puntos de Gimnasia (26), el último equipo que hoy se estaría quedando con un cupo para ingresar a la Copa Sudamericana.
Si bien el reglamento estipula que acceden a los torneos internacionales los ubicados hasta el noveno lugar, la consagración de Belgrano en el Apertura libera temporalmente un cupo extra hasta el décimo puesto. Esa franja de beneficiados podría ampliarse aún más en caso de que los futuros campeones de la Copa Argentina y del Clausura terminen el año en los puestos de vanguardia de la tabla acumulada.
Objetivos sensatos
Aunque en el fútbol nada es imposible, el panorama de tener a 16 equipos por encima antes de ingresar a la zona de copas obliga a pisar tierra firme. Hoy por hoy, un objetivo sensato y realista para el “Decano sería apuntar a meterse entre los primeros ocho de su zona en el Clausura para clasificar a los playoffs.
En ambas zonas del Apertura, el último en conseguir un pasaje a la ronda de eliminación directa alcanzó la línea de los 21 puntos; es decir, siete unidades más de las que cosechó Atlético (el equivalente a dos victorias y un empate más).
Alcanzar esa consistencia matemática asoma como una buena meta para cerrar el año, permitiendo edificar un colchón de puntos fundamental para los promedios venideros. Además, es un norte lógico para un plantel que afrontará una doble competencia exigente, considerando que ya se encuentra instalado en los octavos de final de la Copa Argentina, competencia en el que deberá medirse frente a Independiente para mantener vivo el sueño de seguir avanzando en el certamen federal.