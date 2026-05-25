Cómo quedó Atlético Tucumán en la tabla anual y de promedios de cara al Torneo Clausura

Mirar las tablas de la Liga Profesional es una tarea obligatoria para el búnker de 25 de Mayo y Chile por dos razones fundamentales. Primero, permite hacer un balance interno sin dejarse llevar por las buenas o malas rachas del momento; segundo, ayuda a sentar objetivos claros y sensatos de cara al segundo semestre. El diagnóstico de cómo aprieta la matemática en la zona baja será clave para la toma de decisiones de la comisión directiva en torno al mercado de pases y al armado del plantel.