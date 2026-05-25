Roland Garros: Cerúndolo, Navone y Ugo Carabelli avanzaron a la segunda ronda en París

En el último turno, Cerúndolo (26°) lideró la legión con una trabajada victoria ante el neerlandés Botic van de Zandschulp (55°) por 6-3, 6-4, 6-7 (9) y 6-4. “Fran” impuso su jerarquía para dar el primer paso en un torneo donde el año pasado había sufrido una inesperada derrota en el estreno. En la próxima instancia se medirá frente al local Hugo Gaston.