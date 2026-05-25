Roland Garros: Cerúndolo, Navone y Ugo Carabelli avanzaron a la segunda ronda en París

Resumen para apurados
- Los tenistas argentinos Francisco Cerúndolo, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli avanzaron a la segunda ronda de Roland Garros en París tras ganar sus partidos este lunes.
- Cerúndolo venció a Van de Zandschulp, Navone ratificó su gran presente ante Brooksby y Carabelli cortó una racha de cuatro años sin triunfos en Grand Slams al superar a Nava.
- El triunfo asegura la presencia argentina en la siguiente fase, donde Carabelli enfrentará al top 13 Rublev, mientras otros cinco tenistas del país debutarán este martes.
La segunda jornada de Roland Garros dejó un saldo inmejorable para el tenis argentino. Francisco Cerúndolo, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli resolvieron con éxito sus compromisos en el debut y avanzaron a la segunda ronda del cuadro principal sobre el polvo de ladrillo de París.
En el último turno, Cerúndolo (26°) lideró la legión con una trabajada victoria ante el neerlandés Botic van de Zandschulp (55°) por 6-3, 6-4, 6-7 (9) y 6-4. “Fran” impuso su jerarquía para dar el primer paso en un torneo donde el año pasado había sufrido una inesperada derrota en el estreno. En la próxima instancia se medirá frente al local Hugo Gaston.
Por su parte, Navone (38°) ratificó su excelente presente tras consagrarse en Bucarest y llegar a la final de Ginebra. El de 9 de Julio impuso su favoritismo y venció al estadounidense Jenson Brooksby por un triple 6-4 en poco más de dos horas y media de juego; ahora lo espera un duro escollo: el checo Jakub Mensik (27°).
La jornada perfecta se completó con la gran sonrisa de Carabelli (59°). El porteño derrotó al estadounidense Emilio Nava por 7-6 (10), 6-3 y 6-3, quebrando una racha de cuatro años sin celebrar en el cuadro principal de un Grand Slam. Su premio será un choque estelar ante el ruso Andrey Rublev (13°).
Este martes continuará la acción con los debuts de Facundo Díaz Acosta contra Zizhen Chang, Francisco Comesaña frente a Ethan Quinn, Juan Manuel Cerúndolo ante Jacob Fearnley y el duelo entre Sebastián Báez y Román Burruchaga.