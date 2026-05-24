La increíble estadística de Nicolás Laméndola que sorprende a todo el fútbol argentino

Claro está que Nicolás Laméndola estaba llamado a ser uno de esos jugadores que debían dar un paso adelante en este torneo Apertura. Tras un 2025 en el que logró ganarse la confianza a cuentagotas entrando como suplente en el equipo de Lucas Pusineri, “Chueco” arrancó el semestre como una de las indiscutidas figuras de Atlético Tucumán gracias a su capacidad para crear algo distinto a través de su rebeldía y su gambeta. Finalizado el certamen, las estadísticas arrojan una particularidad: pese al flojo torneo del “Decano”, Laméndola se consagró como el jugador que más regates por partido completó en toda la competencia.