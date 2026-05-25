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Jubilados y pensionados de Anses: Cuánto cobro en junio de 2026 con aumento, bono y aguinaldo

A cuánto asciende el monto mínimo estimado para jubilados que cobran la mínima y cuándo son los pagos.

Jubilados de ANSES cobrarán un extra en junio: cuánto se paga y a quiénes alcanza
Jubilados de ANSES cobrarán un extra en junio: cuánto se paga y a quiénes alcanza Diario Uno
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • En junio de 2026, la Anses pagará a jubilados y pensionados de Argentina sus haberes con aumento por movilidad, un bono de $70.000 y el medio aguinaldo.
  • La jubilación mínima llegará a $403.317,99 que, al sumar el bono y el medio aguinaldo de $201.658,99, alcanzará un total de $674.976,98 según el cronograma oficial.
  • Esta actualización mensual por inflación según el Decreto 274/2024 consolidará a junio como uno de los meses de mayores ingresos, aliviando el poder adquisitivo.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en junio de 2026 los haberes de jubilados y pensionados con tres componentes centrales: el aumento por movilidad, el bono extraordinario de $70.000 para los ingresos más bajos y la primera cuota del aguinaldo.

Con la actualización de junio, la jubilación mínima pasará a ubicarse en torno a los $403.317,99. A ese monto se le suma el refuerzo previsional de $70.000, por lo que el ingreso mensual para quienes cobran la mínima alcanzará los $473.317,99 antes de computar el aguinaldo.

Pero junio tendrá un pago adicional clave: el Sueldo Anual Complementario, más conocido como aguinaldo. En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el medio aguinaldo será de aproximadamente $201.658,99. De esta manera, el total estimado a cobrar en junio será de $674.976,98.

Cuánto cobra un jubilado de la mínima en junio 2026

Para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, el cálculo queda de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.317,99.

Bono extraordinario: $70.000.

Medio aguinaldo: $201.658,99.

Total a cobrar en junio: $674.976,98.

El bono de $70.000 se mantiene para quienes cobran la mínima. En el caso de los jubilados y pensionados con haberes apenas superiores, ANSES paga un bono proporcional hasta alcanzar el tope equivalente a la mínima más el refuerzo.

Cómo se calcula el aguinaldo de Anses

El aguinaldo de junio equivale al 50% del mejor haber mensual cobrado durante el primer semestre del año. Para los jubilados, ese cálculo suele tomar como referencia el haber actualizado de junio, ya que incorpora los aumentos mensuales por movilidad.

Un punto importante es que el aguinaldo se calcula sobre el haber previsional, pero no incluye el bono extraordinario de $70.000, porque ese refuerzo tiene carácter no remunerativo y no se computa para otros conceptos.

Cuánto cobran la PUAM y las Pensiones No Contributivas

El aumento de junio también alcanza a otras prestaciones previsionales. Con los valores estimados para el mes, los montos quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: el haber estimado es de $403.317,99. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.658,99, el total a cobrar en junio llega a $674.976,98.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber estimado es de $322.654,39. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $161.327,20, el total estimado asciende a $553.981,59.

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: el haber estimado es de $282.322,60. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $141.161,30, el total estimado llega a $493.483,90.

Pensión Madre de 7 hijos: el haber estimado es de $403.317,99. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.658,99, el total a cobrar en junio alcanza los $674.976,98.

En el caso de la jubilación máxima, el haber de junio se ubicaría en torno de los $2.713.948,18. Como no corresponde el bono extraordinario, el ingreso con medio aguinaldo llegaría a aproximadamente $4.070.922,27, compuesto por el haber mensual y un SAC estimado de $1.356.974,09.

Por qué aumenta la jubilación en junio

El incremento de junio responde a la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los haberes previsionales todos los meses según la evolución de la inflación con rezago. El esquema fue establecido por el Decreto 274/2024, que dispuso actualizaciones mensuales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC.

En la práctica, esto implica que jubilaciones, pensiones y asignaciones se ajustan todos los meses, aunque el bono de $70.000 permanece sin cambios.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en junio 2026

El calendario de pagos de junio fue organizado por ANSES según la terminación del DNI. El operativo comenzará el 8 de junio con Pensiones No Contributivas y jubilados que cobran haberes mínimos.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0: 8 de junio

DNI terminado en 1: 9 de junio

DNI terminado en 2: 10 de junio

DNI terminado en 3: 11 de junio

DNI terminado en 4: 12 de junio

DNI terminado en 5: 16 de junio

DNI terminado en 6: 17 de junio

DNI terminado en 7: 18 de junio

DNI terminado en 8: 19 de junio

DNI terminado en 9: 22 de junio

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Junio será así uno de los meses de mayor ingreso para jubilados y pensionados de ANSES, porque combina el haber mensual actualizado, el refuerzo previsional para los haberes más bajos y el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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