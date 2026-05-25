Jubilados y pensionados de Anses: Cuánto cobro en junio de 2026 con aumento, bono y aguinaldo

Por qué aumenta la jubilación en junio

El incremento de junio responde a la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los haberes previsionales todos los meses según la evolución de la inflación con rezago. El esquema fue establecido por el Decreto 274/2024, que dispuso actualizaciones mensuales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC.