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Guía de pagos de Anses: quiénes perciben sus haberes entre el 18 y el 22 de mayo

El organismo anunció cuáles son los numeros del DNI que cobrarán esta semana.

Guía de pagos de Anses: quiénes perciben sus haberes entre el 18 y el 22 de mayo Anses
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses abona haberes a jubilados y pensionados del 18 al 22 de mayo en Argentina según terminación de DNI, para garantizar ingresos mensuales a beneficiarios del sistema previsional.
  • Los haberes incluyen un aumento del 3,38% basado en la inflación de marzo y un bono extra de $70.000 para quienes perciben la mínima, alcanzando un total de $463.174,10 este mes.
  • La actualización mensual por IPC y el refuerzo económico buscan mitigar el impacto inflacionario en los adultos mayores, asegurando la continuidad del esquema de pagos escalonado.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social organiza el cronograma de cobros según la terminación del documento de identidad de los beneficiarios. Ante este esquema habitual, una gran cantidad de titulares busca conocer con precisión los grupos que percibirán sus ingresos durante la tercera semana de mayo, comprendida entre los días 18 y 22.

Calendario de pagos Anses: quiénes cobran este lunes 18 de mayo

Calendario de pagos Anses: quiénes cobran este lunes 18 de mayo

Durante este período, las jubilaciones, pensiones y diversas asignaciones presentarán un incremento del 3,38%, cifra establecida en concordancia con la fórmula de movilidad que utiliza el Índice de Precios al Consumidor de marzo emitido por el INDEC. Asimismo, el organismo previsional garantizó la entrega del refuerzo económico extraordinario de $70.000 destinado de forma exclusiva a los sectores que perciben los haberes mínimos.

Quiénes cobran este lunes 18 de mayo

Anses oficializó las cifras definitivas que percibirán los jubilados y pensionados durante el mes de mayo de 2026. Esta liquidación incorpora la correspondiente actualización de los haberes mensuales junto con la liquidación del refuerzo económico extraordinario dispuesto de forma específica para los beneficiarios con menores ingresos dentro del sistema previsional.

Aquellos titulares que se encuentren en el escalón del haber mínimo percibirán un total general de $463.174,10 en este período. Dicha suma se integra mediante un piso salarial ajustado de $393.174,10 y la adición del plus fijo de $70.000, mientras que los beneficiarios con ingresos superiores a la mínima pero por debajo del límite establecido accederán a un adicional proporcional hasta equiparar idéntico monto final.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: cuándo cobro en mayo de 2026

Los beneficiarios que cobran el haber mínimo y cuyos DNI terminan en 0, 1, 2, 3 y 4 ya deberían haber cobrado su jubilación o pensión en la semana del 11 y el 15 de mayo.

A continuación, las terminaciones de documento que todavía restan cobrar durante este mes:

  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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