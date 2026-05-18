Guía de pagos de Anses: quiénes perciben sus haberes entre el 18 y el 22 de mayo

Aquellos titulares que se encuentren en el escalón del haber mínimo percibirán un total general de $463.174,10 en este período. Dicha suma se integra mediante un piso salarial ajustado de $393.174,10 y la adición del plus fijo de $70.000, mientras que los beneficiarios con ingresos superiores a la mínima pero por debajo del límite establecido accederán a un adicional proporcional hasta equiparar idéntico monto final.