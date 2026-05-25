El laboratorio Pfizer rompió el silencio tras las versiones sobre los efectos adversos de la vacuna del covid en los niños

Resumen para apurados
- Pfizer desmintió en un comunicado que su vacuna contra el covid-19 cause muertes pediátricas, tras la filtración en EE.UU. de un memorando de la FDA que analiza diez decesos.
- La polémica surgió luego de que un senador estadounidense difundiera un informe de la FDA sobre decesos bajo investigación, sobre los cuales no hay nexo causal probado.
- Con más de 95 millones de dosis aplicadas en menores, la farmacéutica defiende la rigurosa vigilancia global y ratifica que el riesgo de contraer covid-19 es mucho mayor.
Pfizer respondió a las versiones que vinculan la vacuna contra el covid-19 con muertes pediátricas y aseguró que no existe evidencia concluyente de causalidad.
La farmacéutica Pfizer difundió un extenso comunicado luego de que un memorándum interno de la FDA reavivara la discusión sobre posibles efectos adversos de la vacuna contra el covid-19 en niños.
El documento, fechado el 5 de diciembre de 2025, menciona diez fallecimientos pediátricos que fueron analizados por las autoridades sanitarias, aunque no establece de manera concluyente una relación causal entre las dosis aplicadas y las muertes.
El contenido de ese documento se filtró a través de una carta que el senador republicano Ron Johnson le envió al secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., para solicitarle más datos sobre los efectos adversos de la vacuna del covid en niños en pos de la transparencia sobre la seguridad de la misma.
A raíz de la difusión del informe, según indica Clarín, la empresa remarcó que ninguna de las muertes evaluadas puede considerarse “seguramente” vinculada a la vacunación y pidió evitar interpretaciones parciales del contenido. En su descargo, la compañía insistió en que las categorías utilizadas en el memorándum responden a criterios técnicos internacionales de farmacovigilancia y no constituyen una confirmación definitiva de causalidad.
“Las vacunas covid-19 están sujetas a uno de los sistemas de farmacovigilancia más intensivos de la historia médica moderna, con monitoreo activo por la FDA, CDC, EMA, ICMRA y OMS. Estos organismos actualizan sus recomendaciones de manera continua cuando los datos así lo justifican”, advierte.
Además, Pfizer destacó que hasta agosto de 2025 se habían administrado más de 95 millones de dosis en menores de 12 años en Estados Unidos, por lo que sostuvo que cualquier conclusión debe apoyarse en análisis estadísticos y revisiones clínicas exhaustivas.
Qué dijo Pfizer sobre la miocarditis y los controles de seguridad
En el comunicado, la empresa también se refirió a la miocarditis, uno de los eventos adversos que más controversia generó desde el inicio de la vacunación con tecnología de ARNm. Según explicó, esta afección puede aparecer tanto después de una infección por SARS-CoV-2 como, en casos poco frecuentes, tras la vacunación.
La farmacéutica sostuvo que los cuadros asociados a las vacunas suelen ser raros y con evolución favorable, y afirmó que el riesgo de complicaciones cardiovasculares graves continúa siendo mayor después de contraer Covid que tras recibir el esquema de inmunización.
Pfizer aseguró además que las vacunas contra el coronavirus continúan bajo uno de los sistemas de vigilancia más exigentes del mundo y señaló que cualquier señal de seguridad es analizada junto a organismos internacionales como los CDC, la OMS y agencias regulatorias europeas.
El memorándum que originó la polémica fue difundido por el senador Ron Johnson mediante una carta dirigida a Robert F. Kennedy Jr., lo que volvió a instalar el debate sobre cómo se comunican públicamente los datos vinculados a la seguridad de las vacunas.