Incidentes y violencia tras la derrota de San Martín: el comunicado del club y la postura de la Policía

Resumen para apurados
- Tras la derrota de San Martín ante Atlanta en Tucumán el 25 de mayo, se registraron graves incidentes y peleas entre hinchas en La Ciudadela debido al descontento deportivo.
- Los disturbios incluyeron agresiones en las tribunas, corridas en las calles y una batalla campal en el playón del estadio que involucró a supuestas facciones de la barra.
- La dirigencia del club repudió la violencia e investigará los hechos, mientras que la Policía de Tucumán confirmó que extremará las medidas de seguridad en los próximos partidos.
La derrota de San Martín frente a Atlanta dejó una noche cargada de tensión en La Ciudadela. Más allá del resultado deportivo, distintos episodios de violencia que trascendieron una vez finalizado el encuentro terminaron generando preocupación entre socios, hinchas y familias que asistieron al estadio. Aunque no existe una confirmación oficial sobre si los incidentes estuvieron directamente relacionados con el presente futbolístico del equipo, lo cierto es que todos ocurrieron después del pitazo final y dejaron expuesto un clima de nerviosismo y malestar tanto dentro como fuera de la cancha.
Durante gran parte del encuentro ya se había percibido un ambiente tenso en distintos sectores del estadio. Desde las tribunas bajaron insultos para algunos jugadores y también para el cuerpo técnico, mientras que trascendió que en la zona de plateas se produjeron discusiones y algunos cruces entre hinchas. Sin embargo, el escenario más delicado comenzó una vez terminado el partido, cuando distintas situaciones violentas comenzaron a multiplicarse dentro de La Ciudadela y luego también en sus alrededores. Con el correr de las horas empezaron a viralizarse videos de peleas, corridas y agresiones que rápidamente se instalaron en redes sociales y grupos de hinchas.
Uno de los primeros episodios que trascendió ocurrió en la popular de calle Bolívar. En distintos registros audiovisuales puede verse cómo varias personas agreden físicamente a un hombre vestido con un buzo gris. Las imágenes muestran golpes de puño, patadas, empujones y corridas dentro de la tribuna, mientras el hombre intenta escapar del tumulto.
SE HICIERON CAGAR EN LA BOLIVAR â¼ï¸â¼ï¸ pic.twitter.com/pjqtcV8jHz— FUNDAMENTALISTA DE LITTLE BOOGIE (@cirujaverduler0) May 25, 2026
Pelea en la popular
En medio de la situación, la persona agredida sube rápidamente los escalones de la popular hasta llegar a la parte más alta del sector, donde permanece durante algunos segundos aguardando que quienes lo perseguían se retiren del lugar. Recién cuando el grupo se alejó, la situación logró descomprimirse. Aunque no hubo información oficial sobre el origen del conflicto, trascendió que podría tratarse de una interna vinculada a distintos sectores de la barra brava de San Martín. Horas más tarde también comenzaron a circular imágenes sobre una presunta quema de banderas relacionadas con facciones de la hinchada “santa”, algo que incrementó todavía más la preocupación y los comentarios entre los simpatizantes del club.
Mientras los videos de la popular comenzaban a viralizarse, también trascendieron incidentes en las inmediaciones del estadio. Uno de los episodios se registró en la zona de Benjamín Matienzo, frente a una conocida casona en la que habitualmente grupos de hinchas realizan la previa antes de cada partido de San Martín.
#SanMartÃnTuc Ambiente espeso, bronca y el equipo no da respuesta...— Grace (@Gachy_Cardozo) May 25, 2026
Desde la Dirigencia para abajo hicieron que hoy explote una bomba quÃ© se activarÃ¡ todos los partidos de locales, no hay resultados, menos paz en Ciudadela... pic.twitter.com/FTUHgweUxZ
En las imágenes difundidas posteriormente se escuchan gritos, insultos y desafíos para pelear entre distintas personas. Además, pueden verse corridas y botellas de vidrio que vuelan por el aire en medio de un clima de extrema tensión.
Los registros también dejan escuchar claramente el sonido de vidrios rompiéndose mientras varias personas intentan alejarse rápidamente de la zona para evitar quedar en medio del conflicto.
Hasta el momento no trascendió oficialmente quiénes participaron de esos incidentes ni qué originó la pelea, aunque las escenas generaron preocupación entre quienes se encontraban cerca del lugar al momento de los hechos.
Conflicto en el playón
Sin embargo, el episodio más caótico de la noche ocurrió minutos después de terminado el partido en el playón de La Ciudadela, cuando gran parte de los hinchas y también varios efectivos policiales ya se habían retirado del estadio.
Según trascendió, el conflicto se habría originado cerca de la cantina y tendría relación con personas vinculadas a la venta de bebidas dentro del estadio. Los videos que comenzaron a circular muestran primero una corrida y luego un enfrentamiento que rápidamente escala en violencia. En medio del tumulto se observa a mujeres tirándose del pelo, personas empujándose, golpes de puño, patadas y hasta cajones utilizados para transportar bebidas que vuelan de un lado a otro.
ð¨ INCIDENTES TRAS EL PARTIDO ð¨— LTA (@LTA_Oficial) May 25, 2026
En el playÃ³n de La Ciudadela se vivieron episodios de violencia#SanMartÃnTuc pic.twitter.com/9r8BDR0wp5
Las imágenes también muestran cómo algunas personas intentan intervenir para separar a quienes peleaban, aunque la situación se vuelve cada vez más descontrolada a medida que se suman más involucrados.
En distintos momentos del video también se escuchan gritos desesperados intentando frenar la pelea. “Somos compañeros, somos compañeros”, repiten algunas personas mientras continúan las agresiones físicas en el playón.
De acuerdo con distintas versiones que circularon posteriormente, el conflicto habría comenzado entre dos mujeres y luego se habrían involucrado familiares y allegados. Según trascendió, incluso un menor de edad habría quedado en medio de la situación durante los enfrentamientos. Además, testigos señalaron que varios automovilistas decidieron retirar rápidamente sus vehículos del lugar por temor a que fueran alcanzados por botellas u otros objetos que eran arrojados durante la pelea. Otra de las versiones que comenzó a circular indicaba que los cajones utilizados para transportar bebidas fueron utilizados como elementos para agredirse mutuamente en medio del caos.
Toda la secuencia generó indignación entre muchos hinchas genuinos del club, especialmente entre quienes asistieron en familia al estadio y observaron cómo la noche terminaba marcada por escenas de violencia tanto dentro como fuera de La Ciudadela. Aunque oficialmente no se confirmó el origen de cada uno de los episodios registrados, los distintos videos difundidos posteriormente dejaron expuesto un clima de fuerte tensión alrededor del club luego del encuentro frente a Atlanta.
Comunicado del club
Ante lo sucedido, la dirigencia de San Martín emitió un comunicado oficial repudiando los hechos de violencia registrados tras el partido y asegurando que se investigará lo ocurrido.
“El Club A. San Martín lamenta los hechos de violencia registrados luego de la finalización del partido frente a Atlanta en el playón de estacionamiento de nuestro estadio. Investigaremos lo sucedido y tomaremos las medidas necesarias. Los hechos no reflejan los valores que representan al club: el amor y respeto por los colores, las familias en la cancha y todos los hinchas y socios unidos por los mismos objetivos”, reza la primera parte del comunicado. “Desde la H. Comisión Directiva queremos dejar en claro de manera tajante: en San Martín no hay lugar para la violencia. Nuestro objetivo primordial es, fue y seguirá siendo erradicar definitivamente cualquier tipo de conducta que atente contra los valores de nuestra institución. Bregamos por un San Martín unido y en paz”, agrega el mensaje difundido por la CD.
"Se van a extremar las medidas de seguridad", aseguró el jefe de Policía
Por su parte, LA GACETA se comunicó con el jefe de Policía, Joaquín Girvau, quien señaló que “se produjeron incidentes al finalizar el encuentro, aparentemente motivados por el descontento de los hinchas de San Martín con la actuación del equipo”. Además, el funcionario remarcó que “llamó poderosamente la atención que la pelea en el playón se haya iniciado entre mujeres y que posteriormente algunos hombres también terminaran agrediéndolas”.
Asimismo, Girvau indicó que no hubo demorados ni aprehendidos y aseguró que, a partir de la situación registrada en La Ciudadela, se van a extremar las medidas de seguridad.