Incidentes y violencia tras la derrota de San Martín: el comunicado del club y la postura de la Policía

“El Club A. San Martín lamenta los hechos de violencia registrados luego de la finalización del partido frente a Atlanta en el playón de estacionamiento de nuestro estadio. Investigaremos lo sucedido y tomaremos las medidas necesarias. Los hechos no reflejan los valores que representan al club: el amor y respeto por los colores, las familias en la cancha y todos los hinchas y socios unidos por los mismos objetivos”, reza la primera parte del comunicado. “Desde la H. Comisión Directiva queremos dejar en claro de manera tajante: en San Martín no hay lugar para la violencia. Nuestro objetivo primordial es, fue y seguirá siendo erradicar definitivamente cualquier tipo de conducta que atente contra los valores de nuestra institución. Bregamos por un San Martín unido y en paz”, agrega el mensaje difundido por la CD.